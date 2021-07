Belen Rodriguez partorisce dopo la vittoria dell’Italia: ecco il suo primo post su Luna Marì

Nella notte più magica per l’Italia, dopo la vittoria di Euro 2020, Belen Rodriguez ha partorito la sua secondogenita: Luna Marì

La notte tra l’11 e il 12 luglio 2021 è stata una serata magica non solo per tutti gli italiani che hanno festeggiato la vittoria di Euro 2020, ma anche per Belen Rodriguez, che ha partorito la sua secondogenita, Luna Marì. La bambina è venuta al mondo in un momento davvero magico e speciale.

Belen Rodriguez ha partorito la sua secondogenita: Luna Marì. La bimba è arrivata al mondo nella notte più magica per l’Italia. Photo Credits: Kikapress

Belen Rodriguez ha partorito la sua bambina: Luna Marì

È arrivata Luna Marì: nella notte tra l’11 e il 12 luglio Belen Rodriguez ha annunciato di aver partorito la sua secondogenita. La bambina, figlia di Antonino Spinalbese, è la seconda arrivata in casa della showgirl argentina. Il suo primo figlio, Santiago, è nato nel 2013, dalla precedente relazione con il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino.

Dopo aver festeggiato la straordinaria vittoria dell’Argentina in Coppa America e poi quella ancora più bella e sofferta dell’Italia a Euro 2020, per Belen è quindi arrivata la gioia più grande di tutte: una bellissima bambina.

I post su Instagram di Belen e Antonino Spinalbese dopo la nascita della bambina

“C’è qualcuno che è nato adesso”, ha scritto con gioia Belen Rodriguez in una Instagram Stories nella quale mostra un piedino della neonata Luna Marì, subito dopo aver partorito. Un giorno veramente di festa per tutti gli italiani che oltre alla nazionale sono grandi appassionati della showgirl argentina.

È arrivato puntuale anche il post del papà, l’hair stylist Antonino Spinalbese, che su Instagram ha pubblicato una foto simile scrivendo: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità…” Ovviamente, i like hanno subito sommerso la fotografia, in un momento di gioia al quale ci uniamo anche noi: benvenuta al mondo, Luna Marì!

Photo Credits: Kikapress