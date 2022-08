Belen Rodriguez, nella foto con Luna spunta un braccio di un uomo: è proprio lui l’intruso?

Belen Rodriguez fa discutere il web per quella foto insieme alla figlia Luna Marí e a un'ombra che sembra quella di Stefano De Martino: ecco perché

Sta facendo polemica una foto pubblicata su Instagram da Belen Rodriguez insieme alla figlia Luna Marí e a un’ombra che molti ritengono essere quella di Stefano De Martino, altri quella del figlio Santiago… Ma cosa ci sarà davvero dietro quella fotografia?

Belen, Luna Marí e Stefano De Martino? Quell’ombra scatena il dibattito

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Instagram è comparsa una foto di Belen Rodriguez nella quale si vedono in controluce lei, la figlia Luna Marí e l’ombra di un uomo.

La caption recita “Chi è L’INTRUSO secondo voi nella seconda foto?”

Stefano o Santiago? I fan provano a dare una risposta

La risposta sembra scontata: quel braccio in controluce non può che essere di Stefano De Martino che, nella foto, tiene in braccio la figlia di Belen. Un’immagine scura, non chiara e necessariamente in controluce. Anche perché l’ex ballerino di Amici è probabilmente molto attento a non mostrarsi direttamente con in braccio la bambina che non è figlia sua ma di Antonino Spinalbese.

E infatti nei commenti molti fanno notare tutto questo, scrivendo cose come “Stefano De Martino non si farà mai vedere con la bimba dell’altro uomo“. Oppure “Stefano non si farà mai una foto con la figlia di Antonino“.

Tutto molto chiaro, ma c’è chi non vuole credere che quell’ombra sia di De Martino, tanto da scrivere: “e dillo che siete tu Luna e Santi nella foto che qui partono discussioni“. E ancora: “sono semplicemente i corpi di Belen e Santiago. Forse lei ha fatto qualche piccola modifica luci/ombre. Ma sono loro 2 e poi vabbè la piccola si vede benissimo li davanti”.

Santiago o Stefano De Martino insieme a Belen e Luna Marí? Molti sono sicuri della risposta… Ma qual è la vostra?

Photo Credits: Kikapress, Instagram