Belen Rodriguez, la foto della culla e quel dettaglio mancante: il giallo sui social

Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta, insieme ad antonino spinalbese ma il gossip intorno alla showgirl non si placa.

A finire nel mirino in questi giorni è stato il nome scelto per la bambina: Dagospia ha ricordato come il nome Luna all’inizio fosse stato scelto proprio dal primogenito di Belen, Santiago.

Solo successivamente i genitori avevano deciso di aggiungere Marie come secondo nome ma la targa della culla, pubblicata su Instagram da Antonino Spinalbese, ha mandato in confusione i fan: sulla targa infatti è scomparsa la E finale, e il nome sembra essere diventato Luna Mari.

I diretti interessati non hanno proferito parola in merito, bisognerà attendere l’arrivo della bimba per capire.