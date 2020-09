Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez pubblica un tenero video su Instagram ma c'è chi è pronto ad attaccare la showgirl: lei replica piccata

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ormai non si nascondono più. I due fanno coppia fissa dallo scorso mese di agosto e di recente hanno iniziato a mostrarsi insieme anche sui social. Proprio nelle scorse ore, l’hair stylist milanese ha pubblicato un video su Instagram che ritrae la modella argentina, ma qualcuno ha criticato il post e la stessa Belen. Lei però ha sbottato contro l’hater, che non sarebbe poi così anonimo come vorrebbe far credere…

Belen Rodriguez sbotta contro l’hater

Tutto è nato per via di una breve clip che Antonino ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Le immagini in bianco e nero mostrano Belen Rodriguez che si lascia immortalare come su un set fotografico. La modella sembra aver ritrovato la felicità con il giovane parrucchiere, archiviando la sua relazione con Stefano De Martino.

“Mi piace come mi vedi” scrive lei in spagnolo nei commenti. Ma quelle semplici parole scatenano un acceso botta e risposta con un utente che inizia a criticarla. A un certo punto, però, Belen non ne può più e sbotta: “Ma fatti una vita”. L’hater continua: “Vedo che tu te la rifai velocemente come se nulla se fosse e però figlia mia cambia repertorio”.

La Rodriguez non ci sta e lo sfida:

“Perché non facciamo una cosa? Visto che ti fai mille fake ogni volta per rompermi i cog**oni qualsiasi cosa io faccia, vorrà dire che nutri un interesse terribile sul mio conto. Ti invito a bere un caffè a casa mia e voglio vedere se tutte queste stron**te me li dici in faccia… Intanto sai dove vivo!”.

Chi è l’anonimo hater?

Le parole di Belen Rodriguez lasciano intendere che abbia capito chi si nasconda dietro a quel profilo anonimo che non perde occasione di criticarla sui social. Evidentemente, ha intuito che si tratti di qualcuno che la conosce piuttosto bene, visto che lei è convinta che l’hater sappia persino dove sia casa sua.

Tra i fan della showgirl è partita la caccia per individuare chi sia la persona che si diverte ad attaccarla e in molti credono si tratti di una donna. La curiosità cresce: Belen smaschererà l’ennesimo leone da tastiera?