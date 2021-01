Belen Rodriguez, la caduta di stile sui social è già un caso: perché ha postato una foto dei piedi non sua? La modella russa scopre il “furto”, le sue parole

Belen, la foto dei piedi fa il giro del web ma non sono i suoi

Con circa 8 milioni di followers, la reputazione social che Belen Rodriguez si è costruita in questi anni su Instagram è senza alcun dubbio degna di nota: ci si chiede allora come sia stato possibile che la showgirl abbia pubblicato sul suo profilo una foto di un paio di gambe abbronzate con scarpe nere con tacco a spillo e cinturino alla caviglia.

LEGGI ANCHE: — Valentina Vignali mette il dito nella piaga: come commenta il post tanto criticato di Belen Rodriguez

Lo scatto è stato anche corredato dalla didascalia “Sulle mie scarpe...” ribadendo, appunto, che scarpe e piedi fossero della bella argentina.

Tuttavia non è così e il profilo Very inutil people ha portato alla luce il “furto” social taggando la proprietaria delle calzature e delle bellissime gambe.

Trattasi di Maya Zaboshta, una influencer e modella russa che vanta circa 250mila followers su Instagram e che ha pubblicamente confermato la paternità dello scatto in questione.

L’argentina “ruba” la foto dei piedi a una modella russa: il commento

“Quindi tu pubblichi la foto di un’altra persona con scritto ‘le mie scarpe’? Ma per favore”, questo il commento della sovietica (aveva pubblicato la stessa immagine lo scorso aprile) a cui molti seguaci hanno consigliato di agire per vie legali contro la nostra showgirl.

Scusate, ma non ci stiamo soffermando abbastanza sul trash di Belén che spaccia per sua una foto di un'influencer russa che con eleganza la sputtana sui social ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/16BU1Suq2r — • Ɖαиιɛℓα • (@Da_Tzn) January 11, 2021

Non sappiamo se le minacce legali troveranno una certa concretezza, e nonostante il mondo dei social sia per certi versi “effimero”, la considerazione dell’ex moglie di Stefano De Martino rischia al contrario di subire gravi e reali conseguenze.

L’entourage della Rodriguez non si è accorto dell’errore, forse pensavano di farla franca? Forse si tratta soltanto di una svista in buona fede? Staremo a vedere come si giustificherà Belen dopo questo scivolone pubblico.

Foto@Kikapress