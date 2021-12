Belen Rodriguez con Michele Morrone: la reazione del compagno Antonino. Quel post è riferito agli ultimi gossip?

Non si placa il gossip su Belen Rodriguez. Si continua infatti a parlare della presunta crisi con Antonino Spinalbese ma non solo.

Il sito Whoopsee ha pubblicato un video in cui si vede la showgirl mano nella mano con un altro uomo. Si tratta dell’attore Michele Morrone. Non è la prima volta che il nome di Michele viene accostato a quello di Belen ma non ci sono mai state conferme a riguardo, nemmeno quando più di un anno fa lo stesso gossip era stato lanciato dal settimanale Chi. Intanto Antonino Spinalbese ha pubblicato un post emblematico sui social.

Sul profilo del papà di Luna Marì è apparso un quadro di Lucio Fontana con uno squarcio in mezzo alla tela, in mostra al Museo del Novecento, e qualcuno ha provato a interpretare il post come un segno di dolore e di un momento difficile attraversato in questo momento della sua vita.

Un utente in particolare ha scritto: “I tagli sono lacerazione dell’anima attraverso le quali si accede ai molteplici significati del nostro mondo interiore” e Antonino ha lasciato un like al commento, quasi a voler confermare il suo stato d’animo e la sua sofferenza. In molti hanno dato questa interpretazione e nel frattempo il gossip corre veloce…

