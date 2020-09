Amici, parenti e nuovo fidanzato alla festa di compleanno di Belen Rodriguez: la showgirl compie 36 anni e si scatena

Festa di compleanno in compagnia di amici e parenti per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha compiuto 36 anni il 20 settembre (stesso giorno in cui è nata Asia Argento) e ha festeggiato in un locale di Cremona. Una lunga tavolata all’aperto con musica e balli alla quale era seduto anche un invitato d’eccezione. Ai festeggiamenti, infatti, non è mancato Antonino Spinalbese, il suo nuovo fidanzato. Che pare sia stato l’organizzatore dell’evento.

Belen Rodriguez festeggia il compleanno col nuovo fidanzato

C’erano davvero tanti invitati alla festa di compleanno di Belen Rodriguez che domenica scorsa ha spento 36 candeline. Accanto alla conduttrice di Tu Si Que Vales, c’erano i genitori, il fratello Jeremias, l’inseparabile sorella Cecilia accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser e il piccolo Santiago.

Un pranzo informale e particolarmente divertente che ha visto la partecipazione anche del nuovo fidanzato della showgirl. Nelle foto e nei video che sono stati condivisi sui social, infatti, sembra di intravedere anche Antonino Spinalbese. Belen è legata all’hairstylist milanese – più giovane di lei di 11 anni – dallo scorso mese di agosto, dopo aver archiviato il flirt con Gianmaria Antinolfi.

Un nuovo capitolo della sua vita

Al compleanno di Belen Rodriguez non è stato ovviamente invitato Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud sembra essere ormai un lontano ricordo per la showgirl, pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Dopo il sofferto addio, tra i due non ci sono buoni rapporti, sebbene restino legati per il figlio che hanno avuto insieme. Stefano, tra l’altro, non sarebbe più amato dai Rodriguez: Cecilia lo ha incontrato in un locale di Milano nei giorni scorsi e lo ha completamente ignorato. Che Antonino sia l’uomo giusto per Belen?