Cecilia torna finalmente a Milano e riabbraccia Belen Rodriguez. Le due sorelle si mostrano in una tenera foto su Instagram

Non è un bel momento quello che sta vivendo Belen Rodrigeuz, dopo la burrascosa rottura con Stefano De Martino. Ma la bella showgirl argentina, forse, ora può trovare conforto tra le braccia della sorella. Cecilia, infatti, è finalmente tornata a Milano dopo il lungo periodo di lockdown che l’aveva trattenuta in Trentino, in casa del fidanzato Ignazio Moser. E ritrovarsi per le due sorelle è stato particolarmente dolce ed emozionante.

Cecilia riabbraccia la sorella Belen Rodriguez

Hanno vissuto la quarantena separate e mentre si consumava l’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Cecilia era lontana. Chissà quante lunghe chiacchierate al telefono avranno fatto le due sorelle, che oggi finalmente si sono riviste, dopo circa tre mesi di distacco.

Un incontro fatto di coccole e abbracci che mamma Veronica ha voluto immortalare e condividere su Instagram. Anche Chechu ha postato lo stesso scatto, dal quale traspare un forte legame tra le due donne. “Tu lo sai” ha scritto l’ex gieffina nella caption.

Nell’immagine postata sui social Belen sembra quasi aggrapparsi alla sorella, cingendola in un tenero abbraccio. Quasi una richiesta di consolazione e affetto in questi giorni tremendamente difficili per lei. E dalla quale, siamo certi, Cecilia non si sottrarrà.

La tristezza di Belen

Che Belen Rodriguez stia particolarmente male in questo momento non è un mistero. Lei stessa, in un video pubblicato su Instagram, aveva ammesso di essere provata. “Soffro come tutte le altre donne” aveva detto, chiedendo di metter fine alle illazioni sul suo conto.

Stefano, da parte sua, sembra essere concentrato sul lavoro e, interpellato sulla sua vita sentimentale da TV Sorrisi e Canzoni, non si è voluto sbottonare, preferendo parlare dei suoi prossimi impegni televisivi.

Poi ci sono state frecciatine e battute sui social tra amici e parenti della ormai ex coppia. Nel mezzo, la rivelazione di Oggi che, giorni fa, parlava di una furiosa lite tra i due, culminata con l’allontanamento di lui.

Stefano e Belen ora sono lontani, ma con Cecilia accanto, la showgirl si sentirà certamente meno sola.