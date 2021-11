‘Sono cavoli miei’: Belen Rodriguez sbotta su Instagram. C’entra la fine con Antonino?

Tra Belen e Antonino Spinalbese è finita davvero? Tra un post e l’altro, la Rodriguez risponde male a un fan, facendo destare nuovi sospetti

La fine della storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra sempre più sicura: lei è a Milano, lui a La Spezia, ma spunta anche un post della showgirl e conduttrice tv che sembra confermare le voci che da tempo circolano nel gossip italiano. Cosa sarà successo stavolta?

Andiamo con ordine. Ormai da diverse settimane, le voci di gossip che danno per certa la fine della storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono sempre più insistenti. Potrebbe essere un caso o una semplice speculazione, ma i post che la showgirl argentina sta pubblicando sui suoi canali social sembrano andare tutti in questo senso.

Sotto l’ultima pubblicazione sul feed di Instagram, in un post dedicato al fratello Jeremias, un utente della piattaforma del gruppo Meta ha maliziosamente commentato: “Chi sarà il prossimo?”.

La risposta di Belen ha lasciato tutti di stucco, in quanto ha replicato con un piccato: “Probabilmente sono cavoli miei”. Parole che sembrano riferirsi appunto al partner della showgirl, spingendo sempre più dalla parte di una fine del suo rapporto con Antonino. Non a caso, Amedeo Venza ha subito ripostato nelle sue stories un dettagliato screen della vicenda.

Il post della Rodriguez che ha fatto discutere i social

Già qualche giorno fa, un altro post della Rodriguez aveva fatto discutere. Si trattava della silhouette di due persone, commentata da una poesia di Prévert: “Migliaia e migliaia di anni \ Non basterebbero \ Per dire \ Il minuscolo secondo d’eternità \ In cui tu m’hai abbracciato \ In cui io t’ho abbracciato”.

Anche quella è stata vista come un segnale della fine della storia con Antonino. Quale sarà la verità?

