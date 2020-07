Il settimanale Chi sorprende Belen con latro uomo mentre si baciano, Signorini pubblica le foto sui social e gli utenti la criticano

Belen Rodriguez ha già dimenticato Stefano De Martino e si consola tra le braccia di un altro uomo. Da giorni si vociferava di una flirt della modella argentina con Gianmaria Antinolfi e ora ci sono le prove. A fornirle in copertina è Chi che pubblicato una foto inequivocabile in cui i due si scambiamo un appassionato bacio. Ma gli utenti hanno da ridire sulla nuova relazione di Belen…

Lo scoop di Chi: Belen bacia un altro uomo

Dopo settimane di voci e indiscrezioni su presunte relazioni di Stefano De Martino, a finire in copertina con un altro uomo è stata Belen.

Mentre in tanti si chiedono ancora se sia vera la storia che il conduttore di Made in Sud avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi, la bell’argentina ha già voltato pagina. Eccola, dunque, in barca con Gianmaria Antinolfi mentre si scambiano un bacio sotto il sole bollente.

L’ex moglie di Stefano sembra che passerà l’estate in compagnia dell’imprenditore napoletano, come dimostra lo scoop del sempre puntuale e ben informato Alfonso Signorini.

I commenti degli utenti

Le foto di Belen con la sua nuova fiamma condivise da Signorini su Instagram, però, hanno scatenato una serie di critiche da parte degli utenti.

In molti sottolineano la velocità con cui la conduttrice di Tu Sì Que Vales passi da un uomo all’altro. “Cambiano fidanzati come fossero mutande” osserva ad esempio qualcuno. “Dimenticano i mariti o le mogli nel giro di qualche giorno…questo è il valore che danno alle relazioni” aggiunge un altro utente.

Non mancano le critiche alla modella che, secondo qualcuno, “non riesce a farsi un’estate senza finire in copertina con un uomo diverso dall’anno prima!”.

Ma c’è anche chi nota un velo di tristezza nello sguardo di lei: “Non mi sembra molto felice” si legge ancora tra i commenti.

Intanto, l’estate è appena iniziata e potrebbe riservare ancora molte sorprese…