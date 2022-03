Belen Rodriguez a casa di Stefano de Martino? Il dettaglio ‘stonato’: l’occhio cade sulla tavola

Belen e la tovaglia stropicciata...c'è un perché

Si continua a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due sembrano essere ritornati davvero insieme.

A lasciare pochi dubbi sarebbe un video pubblicato nelle stories su Instagram proprio dalla showgirl, in cui i due abbracciati a letto insieme, nell’oscurità della sera. Una prova tangibile di una serenità ritrovata, che insieme alla fede al dito rappresenterebbe il sigillo di un amore mai finito.

Ad attirare l’attenzione ora però è un altro post social della showgirl, che augura una buona domenica da quella che sembrerebbe la casa di Stefano De Martino: nelle foto si vede una bella tavola imbandita e pronta per accogliere i commensali, ma l’occhio attento degli utenti è finito proprio sulla tovaglia usata per il pranzo.

“Secondo me la tovaglia meritava una stiratina” ha scritto qualcuno nei commenti al post, riferendoti alla tovaglia di lino che appare nella foto piena di pieghe.

C’è però chi difende la scelta della showgirl: “proprio Csaba nel suo programma disse che le tovaglie

di lino non vanno stirate”. L’utente si riferisce a Csaba dalla Zorza che sul suo blog spiega come appunto le tovaglie di lino non vadano stirate, ma “gonfiato” nell’asciugatrice. E se lo dice Csaba possiamo fidarci: è una conduttrice italiana, scrittrice ed esperta di buone maniere a tavola.

Nessun errore quindi sulla tavola di Belen: la tovaglia di lino stropicciata è in linea con le usanze e per questa volta i detrattori dovranno rassegnarsi.

Foto: Kikapress