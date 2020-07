Anche il marito di Eva Henger commenta con pungente ironia il presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino ai danni di Belen

Non si placano i rumors sul presunto triangolo amoroso più chiacchierato dell’estate. Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi continuano ad essere al centro del gossip. Il conduttore di Made in Sud ha smentito il flirt con Alessia e pochi giorno dopo anche Belen ha bollato le indiscrezioni come cazz*te. A commentare l’intricata vicenda amorosa, ora arriva il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti che contro la conduttrice de L’Isola dei Famosi si toglie più di qualche sassolino.

Il marito di Eva Henger commenta il triangolo Belen – Marcuzzi – De Martino

La frecciatina al vetriolo di Caroletti è arrivata via Instagram. L’uomo ha pubblicato una foto dei tre protagonisti della nota vicenda sentimentale, accompagnando lo scatto da un commento spietato. Nella foto si vede Alessia Marcuzzi in posa tra Belen e De Martino, probabilmente ai tempi in cui Stefano era inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi, reality condotto proprio da Alessia.

Il marito di Eva ricorda una epica frase che la Marcuzzi rivolse a sua moglie durante una discussione in studio sul famoso canna-gate. “Per non dimenticare – scrive Croletti mostrando anche la conduttrice durante la lite in diretta – Eva, non fare la morale a me perché io a te non l’ho mai fatta”.

Poi, sulla foto in cui i tre sono immortalati insieme, aggiunge un ironico e pungente: “E te credo”. Una chiara allusione alla presunta relazione tra Stefano e Alessia che avrebbe fatto naufragare (di nuovo) la storia tra l’ex ballerino di Amici e Belen.

Quei fiori sospetti…

Insomma, i diretti interessati smentiscono: De Martino non ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi. È solo inverosimile gossip quello riportato da Dagospia e dal settimanale Oggi? Gli utenti dei social non lo credono, affatto, e anzi stanno scovando nuovi pericolosi segnali che proverebbero che il flirt ci sia stato.

A distanza di qualche giorno, tra fine maggio e inizio giugno, sia Stefano che Alessia, ad esempio, hanno pubblicato una foto con lo stesso fiore, piuttosto particolare. Coincidenza o indizio?

Intanto, Belen ha voltato pagina ed è pronta a godersi la sua estate rovente in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.