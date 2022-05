Beatrice Valli, il dettaglio sul bouquet durante il matrimonio: ‘se succede mi butto nel mare’. Cosa è successo a fine ricevimento

Al matrimonio di Beatrice Valli il bouquet è stato raccolto da un'invitata piuttosto nota: ecco che cosa è successo durante le nozze

Il matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini a Capri è stato uno degli eventi dell’anno, che sta facendo sognare tantissimo tutti i fan anche per i tanti ospiti vip presenti alla festa delle nozze della coppia nata nel parterre di Uomini & Donne. Quello che però in molti non sanno è chi ha preso il bouquet e la reazione che ha avuto il compagno della futura sposa.

Al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini hanno partecipato anche Stefano Corti e Bianca Atzei: quest’ultima ha raccolto il bouquet lanciato dalla sposa causando una reazione non certo tranquilla da parte del suo compagno. Photo Credits: Kikapress

Matrimonio Beatrice Valli: ecco chi ha preso il bouquet

Andiamo con ordine. In una serie di Instagram Stories pubblicate sul web dal comico e inviato de Le Iene Stefano Corti si vede un fatidico momento di ogni matrimonio: Beatrice Valli si gira di spalle ed è pronta a lanciare il bouquet.

“Momento del lancio del bouquet – ha scritto Corti – Non succederà mai ma se succede mi butto nel mare“. Queste le parole comparse a commento della Instagram Stories da lui pubblicata. Dal 2019, Stefano Corti è fidanzato con la cantante Bianca Atzei e, a quanto pare, non sembra intenzionato a sposarla.

Poco dopo, infatti, lo si vede dire alla sposa: “Lancialo nel punto sbagliato ca..o, non lanciarlo dove c’è Bianca!”

Tuttavia, a raccogliere il bouquet è proprio Bianca Atzei, tanto che Stefano Corti comincia ad imprecare: “Ma che ca..o dici? Ma che ca..o dici? Ma questa è pazza!” Poi, rivolto a Beatrice Valli: “Io ti odio! Ti odio! Ma cosa ho fatto di male?”

A quel punto, però, interviene Bianca Atzei: “Amore, sono ca..i tuoi! È destino! È destino amore“.

Photo Credits: Kikapress