Dal 23 ottobre scorso è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di BeaMakk, che ha da poco concluso le riprese del nuovo film di Rolando Ravello ‘Siamo solo voi’ in veste di attrice prodotto dalla Colorado Film

BeaMakk, classe 2003, è una cantautrice e attrice nata a Como e residente a Milano. Il suo percorso artistico si consolida attraverso una solida formazione multidisciplinare tra il Teatro Sociale di Como, l’Accademia europea della Musica di Erba e il Centro sperimentale di cinematografia di Milano, unendo fin da giovanissima musica, recitazione e performance ‘live’. Nel 2020 inizia a condividere contenuti comici e musicali sul web, affermandosi rapidamente come ‘creator’ e artista poliedrica: nel 2025 costruisce una community solida che conta quasi 1 milione e 250 mila followers complessivi tra TikTok, Instagram e YouTube. Il suo percorso discografico prende forma nel 2022 con la firma del contratto di gestione e produzione artistica con Musica e Rivoluzione, dando il via alla scrittura e alla produzione dei suoi brani al fianco dei produttori Massimo Calabrese e Marco Lecci. Nel 2025 entra ufficialmente nel ‘roster’ dell’etichetta discografica Lungomare Srl. La cifra stilistica di BeaMakk unisce una scrittura fortemente visiva ed evocativa a una sonorità spontanea e solare, capace al contempo di toccare corde intime e profonde. La sua dimensione più autentica risiede nel contatto diretto con il pubblico: dai social ai palcoscenici, il suo obiettivo è creare una connessione empatica e immediata con chi l’ascolta. Dopo il debutto discografico, nell’estate del 2023, con il singolo ‘Stasera che fai?’, nell’estate del 2025 pubblica ‘You drive me crazy’. Una costante attività dal vivo la porta a calcare palchi prestigiosi – tra cui quello del Teatro Ariston di Sanremo – distinguendosi sia nelle vesti di cantante, sia in quelle di conduttrice. Nell’autunno del 2025 pubblica il singolo ‘Nel blu’, a cui segue, nel 2026, una ricca sequenza di uscite: ‘Io e te, io e te, io e te’; ‘Madame’; ‘C’è un po’ d’odio per te’ e una versione dance del classico battistiano ‘Il tempo di morire’.Dal 23 ottobre scorso è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica ‘E adesso’: il nuovo singolo pubblicato dopo aver concluso le riprese del nuovo film di Rolando Ravello, intitolato ‘Siamo solo voi’, in veste di attrice prodotto dalla Colorado Film. Si tratta di brano nato dalle parole di Piero Calabrese e dalla musica di Massimo Calabrese, che racconta la fine di un amore e la consapevolezza, dolorosa, ma necessaria, che la vita continua a scorrere anche dopo una perdita: una storia personale, in cui chiunque può riconoscere un frammento del proprio vissuto. Firme storiche della canzone italiana, i fratelli Piero e Massimo Calabrese sono tra i compositori e produttori più autorevoli del nostro ‘pop’ d’autore. Nella loro straordinaria carriera si sono distinti come scopritori di talenti unici, scrivendo e producendo per voci leggendarie del calibro di Giorgia, Alex Baroni e Marco Mengoni (per il quale hanno co-firmato, tra gli altri, il successo sanremese del debutto: ‘Credimi ancora’, ndr). Il brano è prodotto da Massimo Calabrese e Marco Lecci, con Valerio Calisse che ne ha curato anche l’arrangiamento per Musica e Rivoluzione/Lungomare. Ecco qui di seguito, per i lettori di Funweek, il videoclip ufficiale di ‘E adesso’ e una divertente intervista a questa giovane artista comasca.

BeaMakk, è uscito da pochi giorni il tuo nuovo singolo, dal titolo ‘E adesso’: innanzitutto, questo titolo è una domanda?

“E’ la prima volta che me lo chiedono, ma no: non è una domanda. O forse, potrebbe anche esserlo, perché no? Per me, ‘E adesso’ è un punto di partenza: da adesso, tutto cambia; da adesso, si torna a vivere nel modo che mi rende felice”.

Tu sei di Como, ma risiedi a Milano, le due città che in questi ultimi anni sembrano aver messo il ‘turbo’ in tante cose: sei felice di vivere nel vero ‘polmone’ economico d’Italia?

“Veramente, da fine agosto mi sono trasferita a Roma, dopo aver vissuto tre anni a Milano. E sì: mi è piaciuta molto come città. Venendo da una realtà piccola come quella di Como, ho apprezzato la dinamicità della metropoli milanese, la varietà dei locali, la sensazione di far parte di qualcosa di grande e interconnesso. Ora mi sto ambientando nella capitale che, ad oggi, mi sta piacendo quasi più di Milano”.

Tu nasci come creatrice di contenuti e youtuber: è vero che, negli anni, hai formato una community con più di un milione di followers? Come hai fatto? Cosa ti sei inventata?

“In realtà, io nasco come attrice e cantautrice. Ho iniziato a recitare a sei anni, per poi diplomarmi al Centro sperimentale di cinematografia di Milano nel 2023, mentre per la musica ho iniziato a cantare a 13 anni e a scrivere a 15. I social sono arrivati a 16, quasi 17 anni, quando ho iniziato a creare video comici e a proporre ‘qualcosina’ di cantato. Quest’ultimo impegno, però, è approdato sui miei profili solo negli ultimi anni, nonostante io lo praticassi da prima di aprire i miei canali. Ho creato diversi ‘sketch’ comici, basati sulla mia vita privata e sulla mia fantasia. Mi piace far ridere le persone. E mi piace far provare loro emozioni”.

In ogni caso, sembri versatile e in grado di affrontare anche la conduzione radiofonica o televisiva: ti ricordiamo che queste erano le caratteristiche anche di Loretta Goggi e, in seguito, di Anna Oxa, che hanno avuto carriere importanti…

“In effetti, la conduzione radiofonica, quella sui palchi e quella televisiva, mi piacciono da matti:

improvvisare e parlare con il pubblico è eccitante. Ringrazio per i paragoni: sarebbe bellissimo poter fare una carriera del genere”.

Non è che poi ti trovi un fidanzato e ci ‘molli’ tutti qua a guardare i tuoi video su YouTube, ricordando i bei tempi andati?

“Ma tanta grazia che in questi anni ho avuto anche dei fidanzati. Alcuni di loro mi hanno fortemente ispirata a scrivere diverse canzoni e tanti dei miei sketch. Assicuro che non ci sarà fidanzato o marito che mi allontaneranno da ciò che desidero fare. Io vorrei tanto una famiglia, ma l’uomo che mi accompagna deve rispettare il mio lavoro e i miei desideri, esattamente come farei io nei suoi confronti”.

Sei consapevole di dover gestire carriera e vita privata come un’equilibrista che cammina sopra un filo sospeso nel vuoto? Cosa pensi del ‘bivio’ che molte donne si trovano di fronte? Lo trovi corretto, nell’anno di grazia 2026?

“E’ una sfida barcamenarsi tra il mondo del lavoro e quello privato, ma senza uno non esiste l’altro. Io ho la fortuna di avere una famiglia che mi aiuta molto e che mi sta molto vicina. Sono sicura che, un domani, potrò contare su di loro per qualunque cosa, soprattutto parlando di figli. Penso che per le donne non sia mai facile: non lo è mai stato. Ma credo che siamo veramente tanto forti. Insomma, partoriamo esseri umani: mica poco. Il mondo, a volte, è ingiusto e infame, ma con un po’ di fortuna, affidandosi a Dio e contando sulle persone giuste, si possono fare grandi cose”.

BeaMakk è il tuo nome d’arte, ma ti chiami Beatrice, vero? E Makk cosa vuol dire? Vuoi superare la velocità del suono?

“Ahahaha (ride, ndr). Anche! Makk è l’abbreviazione del mio cognome: Macconi. Nome e cognome interi mi apparivano troppo seriosi: mi sembrava di sentire la mia professoressa di italiano alle superiori che mi rimproverava in classe, ahahah (ride ancora, ndr)”.

Parlaci ancora di te: qual è il tuo percorso e a quali artiste ti ispiri o ti piace ascoltare?

“Ho iniziato a recitare a sei anni, a cantare a 13/14 e ho scritto la prima canzone a 15 anni, dopo aver visto un concerto di Ultimo al Forum di Assago. Ho fatto davvero tante cose. Dal Centro sperimentale di cinematografia, all’International Cinema Academy di Milano. Dalla conduzione di un mio programma a ‘Ciao Como Radio’ dai 14 ai 18 anni, fino a laurearmi alla Iulm di Milano nell’estate 2026, in Arti ed Eventi culturali. Mi ispiro tanto a Mina per la sua vocalità e agilità; e poi a Giorgia; Adele; Etta James; Whitney Houston; a Battisti per la scrittura; De André; Olly e Madame”.

Ma dopo questo singolo cos’hai in mente? Un primo album completo di canzoni? Continuare a ‘coccolare’ i tuoi fan su internet? Vuoi vincere il Festival di Sanremo?

“Usciremo ancora con dei singoli e, più avanti, probabilmente con un album. Desidero vivere di musica e di cinema. Se i social sono un mezzo per arrivarci, così sia: userò anche quelli. Desidero tante cose, ma sono scaramantica, ne parleremo quando le realizzerò”.

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Un’ultima domanda: sei consapevole di avere molte ‘buone carte’ in mano per ‘sfondare’ o ‘spaccare’, come si dice in questi anni?

“Penso di essermi formata e di continuare a formarmi su più fronti: mi considero, infatti, multidisciplinare e poliedrica. Sicuramente, possiedo molte ‘carte’ utili da giocare. Io sto facendo del mio meglio, davvero. Tutto quello che posso per arrivare in alto”.

Intervista di Vittorio Lussana