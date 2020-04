Oggi Yasmine Bleeth ha 51 anni ed è molto diversa da un tempo: la vita per lei dopo Baywatch non è stata semplice, ma og5g5i è una donna nuova

Il tempo passa per tutti, ma per alcuni è particolarmente impietoso, soprattutto quando si è un personaggio pubblico e nel passato si è stati dei sex symbol. Sarà per questo che, da Greta Garbo in poi, molte star hanno deciso di ritirarsi a vita privata quando non si sentivano più in grado di reggere le critiche: oggi però, tra paparazzi e social network, sfuggire agli occhi del pubblico è molto, molto più difficile che un tempo.

Baywatch Caroline Holden, ecco come è diventata oggi

La notizia del giorno sui siti di gossip è la trasformazione totale di Yasmine Bleeth, uno dei volti più conosciuti ed affascinanti di Baywatch, la storica serie tv con i bagini ambientata a Malibù: Yasmine interpretava Caroline Holden e come notorietà era seconda forse solo a Pamela Anderson e David Hasselhoff.

Vous vous souvenez de Yasmine Bleeth ? Sur ma vie je suis choquée !! Le sang algérien lui est vite revenu tel un boomerang !!!! pic.twitter.com/1fhV4huq72 — Fakroun 🐢😷 (@3yiiit) February 22, 2020

Yasmine lasciò Baywatch nel 1997, poi apparve nella serie tv “Nash Bridges”, con Don Johnson, dal 1996 al 2001: nel frattempo però aveva iniziato una tempestosa relazione con Richard Grieco, star di “21 Jump street”, e aveva finito per diventare dipendente dalle droghe. Per cercare di cambiare vita scelse la controversa clinica di riabilitazione a cinque stelle “Promises” di Malibù (che poi avrebbe chiuso anni dopo fra le polemiche), dove conobbe l’attuale marito, Paul Cerrito, proprietario di night club.

Nel 2001 Yasmine è stata arrestata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e condannata a due anni di libertà vigilata. Yasmine ha raccontato tutto alla stampa tramite una lettera aperta, nella quale ha confessato anche i suoi eccessi, compresa la volta in cui collassò su un set fotografico dopo 5 giorni senza dormire.

Oggi, a 51 anni, Yasmine vive nel sud della California, dove è stata paparazzata mentre portava a spasso il cane: è molto diversa da Caroline Holden, ma sicuramente è una donna nuova, che afferma di aver imparato a tenere consapevolmente la droga lontana dalla sua vita.