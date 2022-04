Barù e Jessica, il dettaglio del muro scatena i fan: lui è a casa della sua ex? Ecco di chi si tratta

Barù su Instagram posta una foto che sembrerebbe ritrarlo a casa della sua ex, il dettaglio che non sfugge ai fan

I fan di Barù e Jessica, nonostante il GF Vip sia finito, non si perdono un post sui social dei loro beniamini, cercando di capire se tra i due potrà continuare ad esserci, se non l’amore, almeno una bella amicizia.

LEGGI ANCHE : — Barù, la reazione dopo la rottura tra Manuel e Lulù: il gesto che non è piaciuto ai fan delle Selassiè

Proprio u Instagram Barù ha pubblicato una foto in cui lo si vede mangiare un panino, dietro di lui appare un muro giallo. Proprio quel muro ha suscitato alcuni commenti da parte degli utenti.

L’ex gieffino immortalato a casa della sua ex? Foto: Instagram di Barù

In particolare uno di loro ha notato che quella parete potrebbe essere a casa della sua ex Victoria Cabello: “Ma nessuno si è accorto che sta dalla sua ex? guardate la parete gialla…” ha scritto un utente, “Barù e Victoria sono rimasti amici e lei lo era diventata anche dell’ultima sua ex” ha puntualizzato un altro fan.

Barù e Victoria Cabello, da fidanzati a grandi amici

Victoria Cabello e Barù infatti sono stati fidanzati in passato e sembrano essere rimasti buoni amici. Victoria è tornata in tv dopo un lungo periodo di assenza, partecipando a Pechino Express e Barù non si è lasciato scappare qualche commento ironico sotto ai post di Victoria.

Recentemente hanno passato del tempo insieme, così come si evince da alcuni contenuti pubblicati nelle stories su Instagram.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy