Barù contro i jerù: l’arrabbiatura di Barù e la reazione ‘silenziosa’ di Jessica Selassiè 

Barù sui social si sfoga contro i Jeru e i sostenitori di Jessica, che continuano a immaginare per la giovane un futuro insieme a lui

Barù, dopo l’esperienza al GF VIP ormai archiviata, ha deciso di sfogarsi contro alcuni utenti che non gli danno pace sui social attraverso commenti spinosi e insulti.

Come riportato dall’account The Pipol Gossip, “In queste ore sui social Barù è stato costretto a leggere di tutto. “Se ti fidanzi con Jessica ti garantirai per sempre il tuo futuro in tv” gli scrivono su Instagram […] Continuando ancora con teorie dell’assurdo”.

Così Barù ha deciso di rivolgersi ai sostenitori dei “Jeru” che da mesi ininterrottamente analizzano il più piccolo dettaglio per capire se tra lui e Jessica Selassié c’è ancora qualcosa oppure no.

“Lasciatemi in pace, ma chi vi conosce” e ancora “Se vocalizzate le vostre energie su una causa umanitaria fareste del bene” ha scritto Barù sui social. Immediatamente sono arrivate le risposte degli utenti, che hanno notato il comportamento di Jessica, quasi fosse una reazione “silenziosa” alle parole di Barù.

Se focalizzate le vostre energie su una causa umanitaria fareste del bene — Baru (@barulino) August 22, 2022

“Intanto Jessica: si diverte in famiglia, con persone che le vogliono bene veramente, fa battute a doppio senso con Giuchino sui cannoli. Eppure tutti parlano costantemente di lei, la soffrite molto” ha twittato un utente.

In tanti non si sono lasciati sfuggire nessuna parola di Barù, che in un commento ha anche scritto: “Non mi sembra tanto sbagliato… Non vedo odio in queste parole, solo la realtà”. Gabriele Parpiglia ha risposto: “Bisogna fermare, stoppare, regolamentare l’uso dei social. Iscrizione con documento d’identità e vedrai che immediatamente i profili e i commenti svaniranno del 60 percento minimo…”. La faida social tra i Jerù e Barù continuerà?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy