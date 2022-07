Barbara D’Urso, il video col drone del lato b insospettisce i fan: è lei o non è lei? 

Barbara D'Urso si gode la sua pausa estiva pubblicando su Instagram alcuni video realizzati con il drone

Barbara D’Urso è impegnata a godersi l’estate, in attesa di tornare in televisione con i suoi impegni lavorativi.

LEGGI ANCHE:– Barbara D’Urso e la corsa al tramonto: nel filmato gli utenti notano qualcosa di strano

Quest’estate la conduttrice ha deciso di sperimentare alcuni video realizzati con il drone: prima c’è stato quello in cui la si vede correre lungo un viale alberato. Ora Barbara è tornata su Instagram con una ripresa dall’alto che la mostra di schiena, stesa su un lettino nelle acque di una grande piscina: “Tintarella di drone” ha ironizzato Barbara.

Inevitabilmente l’attenzione dei fan si è concentrata sulla sua forma fisica impeccabile. Alcuni hanno addirittura avanzato l’ipotesi che quella nel filmato non sia realmente lei.

È noto a tutti quanto la conduttrice ami tenersi in forma e praticare sport, tuttavia alcuni utenti hanno avanzato dei sospetti nei commenti del post.

“Ma non eri bionda? Sei diventata nera”, “Troppo scura e cn i capelli scuri.. è Belen”, “Potrebbe essere chiunque però” hanno commentato alcune persone poco convinte.

“È lei è lei.. Barbara ha poco punto vita.. fianchi e punto vita sono quasi simili […] e comunque tanto di cappello…si fa il mazzo per tenersi in forma”, “Per me è di Belen il fondo schiena non è tuo” hanno scritto altri.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset