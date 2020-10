La sorella della nota conduttrice si espone ancora una volta sui social per difendere Barbara dalle critiche che riceve

Si può piacere a moltissimi, ma non a tutti: Barbara D’Urso è molto amata ma anche molto criticata ed è sui social, ovviamente, che queste critiche circolano e si esprimono. Critiche che a volte assumono la forma di insulti e che danno vita ad una serie di dibattiti fra sostenitori ed haters, nei quali la protagonista non interviene mai: ci sono personaggi pubblici che rispondono alle accuse o alle critiche, ma Barbara non è una di queste. Un po’, immaginiamo, per mancanza di tempo e forse anche per scelta personale.

Barbara D’Urso sorella si arrabbia sui social, ecco cosa ha scritto

Ma se Barbara D’Urso non risponde alle critiche, chi le vuole bene a volte fa fatica a contenersi: è il caso della sorella Daniela, che è recentemente intervenuta due volte per rispondere alle critiche sotto i post della conduttrice.

Nel primo caso, una follower accusava Barbara D’Urso di “rovinare la reputazione delle persone“, e di “infangare persone che non essendo presenti non possono replicare“. La sorella Daniela ha risposto al commento scrivendo: “Nessuno è mai stato costretto a partecipare a un talk di gossip. E stai sicura che persone infangate fanno la fila per apparire ad infangare qualcun altro. Mia sorella è troppo intelligente per infangare chi non può difendersi, anche perché il gossip non parte mai solo da lei. Basta osservare. Del resto il marcio sta negli occhi di chi guarda”

Ma non è finita qua, perchè sotto ad un altro post di Barbara D’Urso, Daniela non ha potuto fare a meno di rispondere ad un commento che accusava la conduttrice di “mostrare le parti intime“: “Ma tu dove hai visto le parti intime? Mi sa che sei tu ad aver bisogno di uno psicologo. Ma di quelli bravi bravi”

Barbara D’Urso e le sue sorelle sono molto unite e Daniela, fra tutte, è quella che si espone di più sui social per difendere la sorella: ricordiamo anche quando è stata tirata in ballo da Pietro Dalle Piane (che sostenne di essere stato a casa sua) e quando ha risposto indignata al post di Yari Carrisi.