Scambio di cortesie tra Lorella Cuccarini e Barbara D'Urso in ricordo di Alberto Castagna: ecco cosa è successo tra le conduttrici

Live Non è la D’Urso, domenica scorsa, ha ricordato Alberto Castagna a 15 anni dalla sua prematura scomparsa. Lorella Cuccarini ha ringraziato Barbara D’Urso per aver reso omaggio al popolare conduttore e Carmelita a Pomeriggio 5 ha ricambiato la cortesia nei riguardi della padrona di casa de La Vita in Diretta. Sui social, i fan delle due conduttrici, hanno apprezzato il comportamento di entrambe, sottolineando la loro sensibilità.

Barbara D’Urso ricorda Alberto Castagna e Lorella Cuccarini ringrazia

Una lunga pagina di Live Non è la D’Urso è stata dedicata ad Alberto Castagna. Il popolare conduttore è scomparso all’improvviso l’1 marzo del 2005. L’annuncio della sua morte, affidato a Paolo Bonolis durante il Festival di Sanremo, colpì molto l’opinione pubblica che aveva imparato ad amare il conduttore.

I problemi di salute del volto storico di Stranamore erano iniziati nel 1998, poi la lunga assenza dal piccolo schermo fino al ritorno in tv nel 2001. Live ha mandato in onda proprio quella serata storica, quando Castagna rientrò al lavoro, accolto dalla calorosa standing ovation del pubblico in studio.

Tra i colleghi del compianto giornalista che applaudivano il suo ritorno, c’era anche Lorella Cuccarini, che domenica ha seguito il programma di Barbara D’Urso. L’ex ballerina ha voluto ringraziare su Instagram la collega di Mediaset per aver mostrato quelle immagini.

“Bellissimo il ricordo di Alberto Castagna fatto da Barbara D’Urso” ha scritto nelle IG Stories condividendo parte di quel servizio.

Carmelita replica a Pomeriggio 5

Il gesto di Lorella Cuccarini non è passato inosservato e la stessa Barbara D’Urso, il giorno successivo, ha ricambiato la cortesia ringraziando la collega in diretta a Pomeriggio 5 per quel tenero messaggio su Instagram.

Barbara D'Urso saluta e manda un beso a @LCuccarini 🤗🤗🤗 #lavitaindiretta ma che bello 😎 https://t.co/LoXe0VMACy — Maurizio Albiati (@MaurizioAlbiati) May 4, 2020

Uno scambio di cortesie che ha particolarmente colpito i fan delle due prime donne della televisione italiana. C’è chi intravede “un’amicizia sincera” tra le conduttrici e chi invece sottolinea la loro sensibilità.

Insomma, dopo le numerose critiche di alcuni Vip per le preghiere in diretta e i tutorial anti-contagio, Carmelita questa volta sembra aver messo tutti d’accordo.