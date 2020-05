Barbara D'Urso pubblica su Instagram un nuovo video sull'utilizzo delle mascherine ma gli utenti si concentrano su altro...

Un nuovo video di spiegazione sulle tipologie di mascherine: Barbara D’Urso si lancia in una descrizione dettagliata dei vari dispositivi di protezione in un post su Instagram.

Allora… voi sapete che quando io imparo una cosa, cerco di condividerla con voi. Io ho imparato, leggendo leggendo leggendo leggendo, la differenza fra le mascherine.

Questo l’incipit di Barbara D’Urso nel video su Instagram, girato subito dopo aver terminato una puntata di Pomeriggio 5. Il tema appassiona molto i Vip e in molti si sono profusi in spiegazioni e precisazioni. Dopo il tutorial su come lavarsi le mani e complice, forse, la puntata di Live – Non è la d’Urso sulle mascherine importate da Irene Pivetti – messe al vaglio di una indagine – Barbarella decide di sensibilizzare i suoi followers.

Video sulle mascherine: i fan della D’Urso si concentrano su altro.

Nonostante la lunghezza del video, più che sulle mascherine gli utenti sembrano essere concentrati sul make-up della conduttrice. Nello specifico, alcuni non sembrano gradire la matita messa intorno alle labbra:

Ma queste labbra? Che hai fatto? Non disegnarle, stai meglio al naturale…

Qualcuno ritiene che le sue labbra siano rifatte. Arrivano commenti di ogni sorta, alcuni anche vagamente offensivi e sicuramente fuori contesto; ad esempio un utente scrive:

Quella matita intorno ai canotti non se po guardà

“Hai ragione” fa eco qualcun altro. Le critiche e gli attacchi proseguono:

Ma chi ci crede che non ti sei rifatta come dici che sei tutta al naturale. Le labbra??? Che ti sono lievitate…

Qualcuno interviene a difesa della conduttrice, sostenendo che le labbra non sono rifatte ma è la matita intorno a pronunciarle tanto.