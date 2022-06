Barbara D’Urso e il mistero sul nuovo progetto: altro programma in arrivo dopo La Pupa e il Secchione? 

Barbara D'Urso si prepara per la pausa estiva e le vacanze, ma qualcosa sembra bollire in pentola: nuovo programma all'orizzonte?

Barbara D’urso si prepara per la pausa estiva dagli impegni televisivi: anche Pomeriggio 5, come tutti gli altri programmi principali del palinsesto tv, va in vacanza per qualche settimana, in attesa di ricominciare a settembre con la nuova stagione.

Quest’anno, oltre a Pomeriggio 5, Barbara è stata la protagonista dell’edizione rivisitata de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1. Proprio in merito alla pausa estiva, la stessa conduttrice ha deciso di comunicare con i suoi fan attraverso i social, non senza una punta di mistero: “Un anno fa così, non vedo l’ora di tornare nel mio rifugio estivo… ma prima” ha twittato Barbara D’Urso, con un po’ di mistero per il suo pubblico affezionato.

“Secondo me c’è qualcosa che ci vuoi dire, si tratta di un programma? Beh, noi lo speriamo!” ha subito risposto un utente.

“Provo ad indovinare: stai girando i promo per la nuova stagione ed io non vedo l’ora di vederli. Qualsiasi cosa sia grazie mille per ogni sorpresa, sempre con te” ha twittato un altro utente, ipotizzando che Barbara sia al lavoro prima di partire per le meritate vacanze.

C’è infatti chi sospetta che per Barbara D’Urso qualcosa stia bollendo in pentola e non si esclude, oltre a Pomeriggio 5, un nuovo progetto televisivo in cui potrebbe essere coinvolta da Mediaset.

“È stato un anno bellissimo insieme a voi, mi avete regalato grandissime soddisfazioni e mi avete inondata d’amore… Ora mi riposo un po’, solo qualche settimana, e poi sono di nuovo da voi con Pomeriggio 5… Ma non mi fermo, sto preparando delle cose per voi…” ha aggiunto Barbara, sempre attraverso Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset