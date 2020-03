Barbara D'Urso travolta dalle critiche su Instagram per un video sul polpettone: "Venerdì di Quaresima, non si mangia carne" sbottano i fan

Pioggia di critiche per una video ricetta pubblicata da Barbara D’Urso su Instagram. La conduttrice, venerdì sera, ha preparato il polpettone ma qualcuno l’ha accusata di non rispettare il divieto di mangiare carne durante i venerdì di Quaresima. Non solo: oltre alle critiche sulle sue dubbie doti culinarie, qualcuno insinua che Carmelita non trascorra le sue giornate in solitudine in questo periodo di isolamento a causa del coronavirus.

Il video di Barbara D’urso solleva polemiche su Instagram

Da quando sono in vigore le disposizioni del governo per il contenimento del Covid19, Barbara D’Urso non fa altro che pubblicare video sui social per elargire consigli e informare sulle buone pratiche di prevenzione.

Ha mostrato come lavarsi correttamente le mani e come togliersi i guanti dopo l’utilizzo fuori casa. Inoltre, non c’è giorno in cui non delizi i fan mostrandosi a casa in svariate attività, invitando tutti a seguire il suo esempio.

Così venerdì sera si è cimentata pure ai fornelli preparando un bel polpettone, ma l’idea non è stata particolarmente apprezzata dagli utenti.

Le critiche dei fan

“Tu che dici di dire il rosario e pregare tutte le sere ma lo sai che siamo in quaresima e oggi è venerdì?” le chiede provocatoriamente qualcuno. “Barbara sei cosi cattolica che non sai che oggi non si mangia carne???” aggiunge un altro follower.

In effetti, forse Barbara D’Urso ha sbagliato giorno per pubblicare la ricetta del polpettone su Instagram, ma c’è un altro elemento del video che solleva perplessità.

Carmelita continua a dire di aver poggiato lo smartphone sul cavalletto per girare la clip, ma l’inquadratura –come notano in tanti – è evidentemente molto mossa, come se qualcuno avesse il telefono in mano di fronte a lei.

Eppure, la conduttrice ha sempre detto di essere da sola in casa durante questo periodo di isolamento forzato. Chi sarà mai l’ospite misterioso?