Barbara D’Urso, foto troppo ritoccata? ‘Neanche sembra lei’

La foto di Barbara D'Urso su Instagram è eccessivamente ritoccata? Gli utenti criticano la conduttrice per quello scatto

Pioggia di critiche per Barbara D’Urso su Instagram, colpevole a detta degli utenti, di aver condiviso una foto troppo ritoccata. La conduttrice è molto attiva sui social e pubblica spesso scatti che la ritraggono sul lavoro o in momenti di vita quotidiana. Non mancano anche i video in cui ama rivolgersi ai fan con consigli e persino ricette culinarie. Ma spesso, accade che le sue apparizioni suscitino polemiche.

Barbara D’Urso e quella foto troppo ritoccata

Tutto è accaduto per colpa di uno scatto che ritrae la conduttrice napoletana in un momento di relax. Carmelita appare seduta sulla soglia di una porta, mentre guarda con aria sognante accanto a sé.

LEGGI ANCHE: — Alessia Marcuzzi col fisico deformato su Instagram: la foto con l’abuso di Photoshop diventa virale

Nello scatto è possibile notare anche la mano fasciata a seguito di una brutta scottatura di cui lei stessa ha dato notizia ai fan su Instagram.

Quella foto di Barbara D’Urso però ha suscitato un’ondata di polemiche perché ritenuta ritoccata. In effetti, il volto della conduttrice è irriconoscibile e come notato diversi utenti non sembra neanche lei. Avrà esagerato con l’uso dei filtri, per cui nutre una innata passione?

I precedenti

Non è la prima volta che gli utenti di Instagram hanno da ridire sugli scatti condivisi da Carmelita. Anche la foto precedente a questa incriminata, che la ritrae in primo piano, è stata criticata: quel volto così limpido e luminoso è in effetti sospetto….

I follower di Barbara D’Urso, insomma, ritengono che la conduttrice faccia un uso eccessivo di filtri ottenendo ogni volta una foto troppo ritoccata che non restituisce la sua reale immagine.

In passato, inoltre, a furia di ritoccare gli scatti condivisi su Instagram, la conduttrice ha commesso vere e proprie gaffe, scatenando l’ironia degli utenti.