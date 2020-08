Barbara D'Urso si mostra su Instagram mentre fa una corsetta ma qualcosa non quadra e gli hater si scatenano

In spiaggia, in piscina, a casa e mentre fa sport. Barbara D’Urso si sta divertendo moltissimo a deliziare i fan con numerosi post su Instagram con cui condivide alcuni dei momenti delle sue vacanze rigorosamente italiane. L’ultimo post pubblicato, però, non ha convinto del tutto i follower: Carmelita sta davvero facendo una corsa o si è messa in posa per i social?

Barbara D’Urso finge di correre su Instagram

Gli scatti incriminati che gli scrutatori del web hanno passato al setaccio, ritraggono la conduttrice in tenuta sportiva. Barbara D’Urso si trova su una stradina di campagna e sembra stia dedicandosi a della sana attività fisica all’aperto.

L’outfit è quello giusto, ma è la posa che non convince i fan e che scatena i soliti haters. “Corri da ferma” nota qualcuno. “Ma sei sempre nello stesso punto? E quando arrivi” osserva un altro utente.

In effetti, Carmelita non dà l’impressione di essere in movimento ma d’altronde è lei stessa che sembra mettere in dubbio ciò che sta facendo: “Corro?” scrive infatti nella caption a corredo delle foto. Quel punto interrogativo e l’hashtag #rideresempre lasciano pensare che abbia voluto fare della semplice ironia.

Le vacanze di Carmelita

Anche Barbara D’Urso come molti altri Vip ha scelto di trascorrere le vacanze estive in Italia. Le ferie della conduttrice napoletana si stanno svolgendo tra assolate spiagge e modernissime piscine. E tra un aperitivo tra amici e un tuffo rinfrescante, trova ovviamente il tempo per aggiornare i suoi follower, senza mai perdere l’ironia.

Di recente, ad esempio, si è mostrata con il suo nuovo fidanzato, un pinguino gonfiabile con tanto di cappello. E che dire della sua nuova e inaspettata passione per il surf? Ma Carmelita ha rivelato anche il suo lato contadino, facendosi ritrarre in un orto con una cesta di pomodori in mano.

Insomma, l’estate non è ancora finita: cos’altro si inventerà per intrattenere l’esigente popolo di Instagram?