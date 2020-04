Barbara D’Urso abbraccia i suoi figli: il video commuove i fan

Anche Barbara D'Urso ha nostalgia dei suoi figli e su Instagram pubblica un video in cui appare insieme ai suoi ragazzi: "Torneranno gli abbracciarci"

Non solo tutorial e ricette culinarie. Barbara D’Urso sorprende tutti e pubblica un video davvero commovente su Instagram che la ritrae insieme ai figli. La conduttrice ha condiviso con i fan un collage di foto accompagnato dalla splendida voce di Arisa che canta L’amore della mia vita. Una clip insolita e molto toccante che svela un volto diversa della tanto criticata Carmelita.

Barbara D’Urso e il video nostalgico con i figli

I figli di Barbara D’Urso non vivono con lei, ognuno di loro ha scelto una strada diversa e i due ragazzi si ricongiungono con la madre appena possono. Difficile riunirsi in questo periodo di quarantena, in cui gran parte della popolazione mondiale sta rispettando le rigorose misure di isolamento sociale.

Dopo tanti post divertenti e i consigli sulle buone pratiche per evitare il contagio da coronavirus – che le sono valse diverse critiche – la conduttrice si è abbandonata a un momento malinconico, pubblicando un breve video davvero dolcissimo.

Nella clip compaiono diverse foto in cui Barbara stringe a sé i suoi ragazzi e dedica loro L’amore della mia vita, straordinario brano di Arisa.

Chi sono i figli di Carmelita

I figli di Barbara D’Urso sono Gianmauro ed Emanuele Berardi, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988 dalla relazione che la conduttrice ha avuto con Mauro Berardi, produttore cinematografico a cui è stata legata tra gli anni ’80 e ’90.

A differenza della madre, Gianmauro ed Emanuele non amano il mondo dello spettacolo, sono molto riservati e hanno scelto strade completamente diverse. Il primo si è laureato in Medicina, mentre il secondo è un fotografo professionista e gira il mondo per realizzare spettacolari reportage.

Barbara, come ogni madre ovviamente, è molto legata ai suoi ragazzi anche se non li vede molto spesso. Ora possono sentirsi solo telefonicamente, magari qualche videochiamata. Ma come scrive nella caption, prima o poi, “torneranno gli abbracciarci“. Tutti.