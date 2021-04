Barbara D’Urso, la foto con errore mentre cucina la zucca: quel dettaglio che non è sfuggito

Barbara D'Urso posta una foto mentre cucina la zucca... ma c'è un errore davvero grossolano che scatena l'ironia del web!

Barbara D’Urso pubblica sui social network una sua foto in cucina mentre si diletta a preparare un piatto a base di zucca: peccato che nell’immagine ci sia più d’un errore, puntualmente notato dai fan, che hanno subito cominciato a riempirla di commenti… Ma dove avrà mai sbagliato Carmelita?

Barbara D’Urso cucina la zucca, ma fa un errore davvero grossolano in quella foto pubblicata sui social… I fan glielo fanno subito notare. Foto: Kikapress

Barbara D’Urso in cucina: ecco la foto che fa discutere

Andiamo con ordine. Barbara D’Urso ha pubblicato sui suoi profili social un’immagine che la ritrae ai fornelli della cucina di casa sua, con tanto di vestitino sexy, tacchi a spillo e didascalia che recita “cucinando la zucca”.

Fin qui nulla di particolarmente strano né curioso, se non fosse che la foto ha subito raccolto una serie di commenti non proprio lusinghieri…

Su Twitter, infatti, in molti hanno commentato la foto di Barbara D’Urso in cucina, facendo notare diversi errori presenti nello scatto…

Il primo a cinguettare prende di mira la posa di Barbara, visibilmente truccata e vestita apposta per l’occasione, con un: “una foto spontanea, al naturale”. E un altro fa subito eco, scrivendo: “Certo Che cucinare con i tacchi a spillo le rose vicino al fuoco (cosi nun appassiscono) ma soprattutto col fuoco spentoooooooo. Ma mi domando: la D’Urso vive con un fotografo in Casa?”

Ed è proprio il fuoco spento a finire nel mirino di tanti commentatori, tra chi si diverte scrivendo “anche lei cucina a fuoco spento, salviamo l’ambiente non sprechiamo energia” e chi azzarda un parere tecnico dicendo “Non sono Cannavacciuolo ma con il fornello spento la zucca non ti verrà mai bene”.

una foto spontanea, al naturale @defrogging — Giulio Di Cienzo (@Matador1337) April 27, 2021

Certo Che cucinare con I tacchi a spillo le rose vicino al fuoco(cosi nun appassiscono)ma soprattutto col fuoco spentoooooooo😂😂😂.Ma mi domando:la D'Urso vive con un fotografo in Casa? — ilio (@IlioIliop) April 27, 2021

Ah guarda anche lei cucina a fuoco spento, salviamo l'ambiente non sprechiamo energia. — Gianni (@Gianni33007) April 27, 2021

Non sono Cannavacciuolo ma con il fornello spento la zucca non ti verrà mai bene. — aretuseo (@carmacc79) April 27, 2021

Foto: Kikapress