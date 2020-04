Barbara D'Urso torna a mostrarsi in cucina per preparare la cena. Questa volta il menù prevede cosce di pollo al forno ma piovono critiche

Una nuova ricetta prende forma nella cucina di Barbara D’Urso. La conduttrice si è cimentata nuovamente tra i fornelli preparando delle cosce di pollo al forno. Ma anche questa volta, nonostante la buona volontà e l’ottimismo della provetta cuoca, non sono mancate le critiche al video tutorial pubblicato sui social. E c’è sempre chi sospetta che Carmelita non stia trascorrendo la quarantena in solitudine.

Barbara D’Urso cucina le cosce di pollo ma viene criticata

Nella clip condivisa sui social, Barbara D’Urso si mostra mentre cucina delle cosce di pollo. Gli utenti che hanno visto il video, però, si mostrano molto perplessi e qualcuno avanza anche delle severe critiche.

Intanto c’è chi, osservando il ripiano su cui la conduttrice si sta cimentando nella preparazione della pietanza, nota qualcosa che non che va. “Un consiglio: l’olio mai in una bottiglia trasparente. Si irrancidisce” le suggerisce un utente su Twitter.

In effetti, per mantenere inalterate le proprietà dell’olio d’oliva, gli esperti consigliano di conservarlo in contenitori che non lascino passare la luce. Perfetti quelli in latta, acciaio e porcellana, mentre quelli in vetro vanno bene ma a patto che siano particolarmente scuri.

Le altre critiche su Instagram

Ma su Instagram, i follower sono stati molto più spietati, non risparmiando critiche e commenti ironici sulla performance di Barbara D’Urso in cucina.

Intanto c’è chi ha da ridire sugli ingredienti: “Il basilico nelle cosce di pollo?” chiede qualcuno piuttosto sorpreso. “Ma in quanti siete a mangiare?!” osserva un altro utente di fronte a quella teglia piena di coscette di pollo.

Non mancano poi le osservazioni su come si pulisce le mani, nel coltello scelto per sbucciare le patate e sulla sua poca dimestichezza tra i fornelli.

Infine, una volta sfornata la cena, è un coro unanime: Carmelita ha sbagliato i tempi di cottura. “Sono crude non le vedi? Oppure hai filtro anche al pollo”.