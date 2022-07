Barbara D’Urso e la corsa al tramonto: nel filmato gli utenti notano qualcosa di strano

Barbara D'Urso pubblica un nuovo video su Instagram e agli utenti non sfuggono alcuni particolari...

Barbara D’Urso si sta godendo alcuni giorni di relax, in attesa di riprendere gli impegni di lavoro per la prossima stagione televisiva, dove sarà ancora una volta tra le protagoniste delle reti Mediaset.

LEGGI ANCHE : — Barbara D’Urso in formissima, ‘check-up mai visto a questa età’: cosa ha svelato nelle stories

In un video pubblicato da Barbara su Instagram, si vede la conduttrice correre su una strada costeggiata da cipressi. La conduttrice, in rigorosa tenuta sportiva, si trova a Capalbio, e nel video la si vede impegnata in una corsa inquadrata da diverse angolazioni, persino dall’alto, con una ripresa che somiglia a quella effettuata dai droni.

“Una corsa rigenerante al tramonto per concludere la giornata con uno sprint di energia, sempre col cuore” ha scritto Barbara D’Urso.

Immediatamente sono arrivati diversi utenti a commentare il video, alcuni non si sono fatti sfuggire i piccoli particolari sul montaggio del video. Dall’uso dello slow motion alle inquadrature strette sul seno.

“Ci sono sempre i cipressi, in su e in giù, mi sa che… non hai corso tanto, addirittura scomodare un drone per una ripresa di sì e no 10 sec mi pare un tantinello esagerato”, “Cosa usa, i droni?”, “Tutta scena, avrà corso 10 metri il tempo del video”, “Per fare 50 secondi di ripresa sai che fatica” hanno commentato alcuni utenti.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset