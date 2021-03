È bastato pubblicare una foto si Instagram a Barbara D'Urso per fare incetta di like. Merito dell'hashtag utilizzato e di Tommaso Zorzi

È bastata una foto postata su Twitter per mandare in visibilio i fan. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e Tommaso Zorzi; il re di questa ultima edizione del GfVip e la regina della domenica di Canale 5 insieme in una foto di qualche tempo fa.

In pochissime ora la foto ha riscosso tantissimi like e come era prevedibile moltissimi commenti.

Più che la foto a destare l’attenzione del popolo sociale è l’hashtag usato da Carmelita: #tzvip ovvero quello che i fan di Zorzi hanno usato durante tutto il GfVip per sostenere il loro beniamino.

“BARBARA CHE USA #tzvip ?!? NO REGA ABBIAMO DAVVERO CONQUISTATO IL MONDO”

Da chi suggerisce alla D’Urso di invitare Tommaso a ‘Live non è la D’Urso‘ per incrementare lo share a chi le da il benvenuto nel mondo #tzvip, c’è anche chi nota che lei usa l’hashtag corretto mentre qualcun altro non lo fa. “Barbara usa il nostro hashtag e quel pirla no. Ok” cinguetta un utente.

Una cosa è certa, Barbara D’Urso sa perfettamente come sfruttare al meglio il potenziale dei social, e un hashtag nel posto giusto può fare la differenza in termini di audience!

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset