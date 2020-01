Barbara D’Urso cresciuta in altezza? Scoppia l’ironia sui social per l’ultima foto pubblicata

Barbara D'Urso bersagliata dai follower per una foto eccessivamente ritoccata su Instagram: la conduttrice sembra più alta del normale. E scoppia l'ironia

Nuove critiche per Barbara D’Urso su Instagram dopo una foto sospetta in cui appare molto più alta di come non sia realmente. La conduttrice napoletana viene così bersagliata dai follower che non credono alla naturalezza dello scatto. E i commenti sono esilaranti.

Barbara D’Urso è più alta su Instagram, scoppia l’ironia

Era da un po’ che Barbara D’Urso non veniva accusata di ritocchini alle foto su Instagram. Ora però, Carmelita sembra esserci ricascata proponendo uno scatto in cui sembra essere cresciuta in altezza.

La conduttrice si mostra al mare, durante le vacanze natalizie trascorse a Dubai, e scrive di avere già nostalgia della spiaggia e del sole.

In molti però notato una strano dettaglio: Barbara appare particolarmente longilinea e sembra più alta di come non sia in realtà.

I commenti dei follower

Ed eccoli, dunque, i follower più attenti e maliziosi pronti a insinuare che Barbara D’Urso abbia pubblicato l’ennesima foto ritoccata su Instagram

“Sei diventata altissima” la prende in giro qualcuno. Perfettamente d’accordoanche un altro utente che osserva: “Solo le gambe sono un metro e 20”.

E in effetti, sono proprio gli arti inferiori di Carmelita a insospettire maggiormente: c’è chi ironicamente nota che, in prospettiva, sono addirittura più lunghe del grattacielo a forma di vela che si vede in lontananza.

Insomma, Barbara ha ceduto nuovamente alla tentazione di Photoshop o la strana crescita in altezza è dovuta semplicemente alla posa assunta durante lo scatto?