Barbara D’Urso abita davvero da sola? Quella parola di troppo la incastra

Barbara D'Urso pubblica un video su Instagram e una parola la tradisce: la conduttrice abita da sola? I follower sospettano di no...

Con chi vive Barbara D’Urso? Carmelita ha sempre sostenuto di essere sola in casa ma sui social spuntano indizi che la smentiscono. E allora ci si domanda perchè mai abbia mentito e chi ci sia a farle compagnia. Dopo la carrellata di gaffe di questa quarantena, la conduttrice sta per deludere nuovamente i suoi fan? O si tratta di un malinteso?

Barbara D’Urso abita da sola ma in cucina i conti non tornano

Dunque la domanda è questa: Barbara D’Urso abita davvero da sola? L’interrogativo nasce grazie a un video pubblicato su Instagram in due parti. Nel primo, Barbarella appare dietro ai fornelli e spiega ai suoi fan la ricetta della pasta con le melanzane a funghetto. Mostra le melanzane fritte, i pelati, la padella, mette su l’acqua della pasta: tutto questo ballando allegramente sulle note di “You can leave your hat on”.

Nel secondo video, Barbara continua a ballare, mette la pentola sul fuoco per far bollire l’acqua, esclama “arrivo” e se ne va’. La capacità di osservazione e la curiosità dei follower hanno fatto il resto: ecco tutti gli indizi che hanno raccolto.

Barbara non è sola? Ecco cosa hanno scoperto i fan

Se Barbara D’Urso abita da sola, perchè cucina per quattro? Questa è la domanda più diffusa fra i followers. Sembra inverosimile che la conduttrice mangi tutta quella pasta con le melanzane. I fan non possono che osservare:

cucina porzioni almeno per quattro e poi dice che è sola

Qualcuno scherzosamente suggerisce che ci sia Malgioglio con lei ma in realtà sappiamo perfettamente che il compositore è in quarantena per via dell’ospitata da Chiambretti. Molti follower notano inoltre che il video è mosso, come se qualcuno la stesse inquadrando. Infine anche le parole pronunciate dalla conduttrice alla fine, quel “arrivo” prima di sparire, fanno credere che Barbara D’Urso non sia sola. A questo punto l’interrogativo è lecito: con chi vive Barbara D’Urso? E qualcuno nei commenti le chiede ancora: