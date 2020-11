Barbara D’Urso in lacrime per Stefano D’Orazio: il messaggio di Mara Venier che non passa inosservato

Barbara D'Urso ha mostrato sia in tv che sul web il suo dolore per la scomparsa di Stefano D'Orazio, del quale era molto amica: ecco il messaggio di Mara Venier per la collega.

Barbara D’Urso ha dedicato ampio spazio alla morte di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh scomparso a 72 anni lo scorso 6 novembre. Ma Carmelita non ha dedicato al musicista soltanto gran parte dei suoi programmi, ma anche un post su Instagram nel quale ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per la sua scomparsa.

Barbara D’Urso in lacrime per Stefano D’Orazio

Partiamo dal principio. A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha rivelato il suo bel rapporto di amicizia con Stefano D’Orazio e, nella puntata di lunedì, ha così esordito nel momento in cui ha mostrato le riprese dei funerali del musicista: “Vi confesso che oggi non dovevo essere qua, dovevo essere in un altro posto. Lo sapete, si è spento Stefano l’altra sera. E facevo parte della famiglia di Stefano….”

D’Orazio era infatti uno dei migliori amici della conduttrice, che a Domenica Live ne aveva parlato con Riccardo Fogli, scoppiando in lacrime e raccontando gli ultimi momenti della vita di Stefano: “Titti (moglie di Stefano, ndr) ha chiamato l’ambulanza ed è stato portato in ospedale. Per una settimana, in questo momento maledetto, Stefano è stato da solo fino a quando venerdì sera stava un pochino meglio. Poi invece non ce l’ha fatta… ed è la cosa più terribile, come per tutte le persone che in questo periodo perdono la vita”.

Il messaggio di Mara Venier per Carmelita: “Ti abbraccio”

Infine, per un ultimo commiato, la D’Urso ha pubblicato su Instagram una foto di qualche anno fa nella quale è ritratta insieme al batterista, con un messaggio: “Il mio ultimo saluto a te💔Così per sempre”.

Tra i tanti commenti ricevuti da Carmelita, c’è anche quello di una sua collega, ovvero Mara Venier, che in questo momento ha messo da parte ogni rivalità per scriverle un sentito “Ti abbraccio Barbara” con tanto di cuore accanto.

foto: Kikapress