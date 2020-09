Potrebbe essere scoppiata la passione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle: i due sono stati beccati mano nella mano

Scoppia la passione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle? I due protagonisti dello show di Milly Carlucci che dovrebbe iniziare il 19 settembre (Covid permettendo) sono stati beccati in atteggiamenti piuttosto affettuosi. E ora tutti si chiedono se tra la conduttrice e il maestro di ballo sia nato l’amore tra una prova e l’altra.

LEGGI ANCHE: — ‘Se vuoi la pace, prepara la guerra’, l’ex di Raimondo Todaro su Instagram: spunta quel ricordo e la frecciatina

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme

Quando Elisa Isoardi ha scoperto che Raimondo Todaro sarebbe stato il suo compagno a Ballando con le Stelle, è stata particolarmente entusiasta. L’annunciò con enfasi sulla pagina Instagram, mostrandosi felice e sorridente con il suo insegnante.

Poi, sono iniziate le prove e in sala, tra i due, sembra esserci particolare intesa. I due appaiono piuttosto affiatati e sembrano si divertano a ballare insieme. Ma la conduttrice e il ballerino avrebbero iniziato una frequentazione anche al di fuori degli studi Rai…

Effusioni e passeggiata mano nella mano

Raimondo Todaro sembra essere molto protettivo nei confronti di Elisa Isoardi e non solo dietro le quinte di Ballando con le Stelle. In più occasioni, i due sono stati ritratti insieme, in atteggiamenti molto sospetti.

Poi è arrivato Diva e Donna con la foto che non lascerebbe spazio a dubbi: il ballerino e la conduttrice camminano mano nella mano. Un gesto che di solito compie chi sta insieme all’altra persona.

Dai diretti interessati, per ora, non arrivano commenti: ma i fan già tifano per questa nuova coppia! In fondo, sono entrambi single: sarà davvero amore?