Aurora Ramazzotti è incinta o no? La sua reazione sui social ai rumors del web 

La presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti si tinge di mistero: nessuna conferma, nessuna smentita...

Da qualche settimana il gossip sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti continua a tenere banco sui social.

Tutto è cominciato dall’avvistamento in una farmacia in Sardegna, dove secondo i ben informati Aurora insieme a mamma Michelle avrebbe acquistato un test di gravidanza.

Di lì in poi su Instagram è scoppiato il gossip, tra chi aspetta l’esclusiva del settimanale Chi che dovrebbe dare il lieto annuncio ufficiale, e chi cerca indizi tra le foto pubblicate dalla stessa Aurora sul suo profilo Instagram.

Tommaso Zorzi, amico di vecchia data di Aurora, ha commentato uno dei tanti post sui social che annuncia la gravidanza di Aurora, dandola praticamente per certa, dicendo di non saperne niente e che a lui “non risulta”, e da parte di Aurora e della sua famiglia tutto tace.

Si tratta forse solo di depistamenti per dare poi un annuncio ufficiale della gravidanza? O forse è troppo presto per parlarne e Aurora sta aspettando il momento giusto per dirlo?

Nessuna conferma, nessuna smentita. Il gossip a quanto pare potrebbe non essere vero e nell’attesa non resta che aspettare un messaggio dalla diretta interessata, che prima o poi arriverà.

Foto: Kikapress