Arisa confessa di aver ceduto a un ritocchino estetico ma di essersene poi pentita: la cantante infatti si è rifatta le labbra

Le labbra di Arisa non sono naturali. Ad ammetterlo è la stessa cantante in una intervista a Oggi, nella quale si dice pentita di aver ceduto al ritocchino estetico. L’artista non è contraria agli interventi per migliorare la propria immagine, ma chi ci si sottopone dovrebbe farlo per se stessi, spiega, e non per gli altri.

LEGGI ANCHE: — Vladimir Luxuria e la battuta ‘irriverente’ su Arisa: ‘E’ molto brava a fare…’

Arisa pentita di quel ritocchino estetico

Intervista dal noto settimanale, Arisa confessa: “Ho ceduto a un ritocchino alle labbra ma se tornassi indietro non lo farei più”.

La cantante spiega anche il motivo di questo ripensamento: “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.

E proprio sui social, in tanti hanno criticato la scelta di rifarsi le labbra: “Sei carina, sei sempre stata carina, ti prego Basta con la CHIRURGIA Estetica hai due labbroni enormi” scriveva ad esempio un fan tempo fa sulla sua pagina Instagram.

Liberi dai social

Arisa spiega che oggi i social dettano tendenze e impongono modelli:

“In qualche modo mi piacerebbe abbattere il culto dell’apparenza. Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta”

La cantante, poi ha un esempio che la riguarda:

“Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila (…) Ma deve servire una parrucca per farmi amare? Questo sta diventando un po’ il destino delle donne. Siamo costrette ad essere sempre lì a mostrarci un po’ di più”.

Nel corso dell’estate, Arisa aveva fatto parlare di sé per un post su Instagram in cui mostrava tutti i suoi difetti fisici: un messaggio importante per imparare ad amarsi per come si è.