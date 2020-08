Arisa stupisce i fan pubblicando una foto senza filtri su Instagram che mostra inestetismi e difetti: molti apprezzano, ma non tutti...

Accettare il proprio corpo, con tutti i suoi difetti e imparare ad amarsi per ciò che si è. Questo l’importante messaggio che Arisa ha voluto lanciare su Instagram pubblicando una singolare foto in costume da bagno. Nessun filtro nasconde le imperfezioni del suo morbido fisico: un’immagine completamente al naturale. I fan hanno apprezzato l’operazione verità, ma qualcuno ritiene eccessivo quello scatto.

Arisa e la foto senza filtri su Instagram

Nella foto, la cantante è seduta al mare, in costume da bagno. L’obiettivo dello smartphone ritrae la parte centrale del corpo, escludendo la testa e i piedi. In primo piano, l’abbondante décolleté e la morbida pancia.

Non solo: nella foto sono evidenti anche le gambe, non proprio longilinee e non prive di inestetismi. L’interno coscia è infatti rigato da qualche smagliatura, mentre il ventre forma i classici rotolini che arrivano a nascondere l’ombelico.

Insomma, una ritratto esteticamente poco piacevole ma vero, assolutamente autentico. Come quello di molte donne, la gran parte, che non sono perfette (ma chi lo è, in fondo?) ma che vanno fiere del proprio corpo. “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea” scrive non a caso nella caption.

I commenti dei fan

Molti utenti hanno apprezzato il coraggio di Arisa di mostrare in foto le sue imperfezioni: un messaggio incoraggiante per sensibilizzare, giovani e meno giovani, a non nascondersi dietro filtri e ritocchini.

Plaude allo scatto della cantante anche Fedez, la cui moglie Chiara Ferragni proprio di recente ha ammesso di avere la cellulite, come quasi tutte le donne. Il rapper commenta infatti il post con tre cuoricini.

Qualcuno però ha avuto da ridire, ritenendo l’immagine eccessiva per i social: “Un po’ too much per Instagram, no?”.