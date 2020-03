Arianna Triassi irriconoscibile: ex concorrente de Il collegio lascia di stucco

Vi ricordate di Arianna Triassi, ex concorrente de Il Collegio 2? Stenterete a riconoscerla: in 3 anni è completamente cambiata

Dimenticate il visino acqua e sapone della ragazzina ribelle: a tre anni dalla sua partecipazione a Il Collegio 2, Arianna Triassi, crescendo, si è completamente trasformata. Basta dare un’occhiata al suo seguitissimo account Istagram per osservare l’incredibile cambiamento. Che però non piace proprio a tutti.

La trasformazione di Arianna Triassi dopo Il Collegio

Da allieva ribelle a dj e influencer. In questi ultimi tre anni, Arianna Triassi, ex concorrente della seconda edizione de Il Collegio, ha dato una svolta alla sua vita, rivoluzionando anche il suo look.

Lunghi capelli neri con frangia, labbra super carnose messe in evidenza da un forte make up e sguardo malizioso. Oggi, su Instagram si presenta così, deliziando i follower con scatti in pose sensuali o mentre si diverte a mixare dischi, nei locali e in radio.

Dopo aver partecipato al fortunato reality show di Rai 2 – dal quale venne espulsa per aver insultato la Sorvegliante – Arianna si è lanciata nello show business come dj per Radio Kiss Kiss e non solo. La sua nuova immagine però lascia a bocca aperta i fan, che stentano a riconoscerla.

I commenti dei fan

Scorrendo tra i numerosi commenti che i follower lasciano alle sue foto, sono molte le reazioni sbalordite di fronte alla nuova Arianna Triassi, completamente diversa dai tempi de Il Collegio.

“Ma sei cambiata ora!” esclama ad esempio un utente. E lei, molto attiva sui social, risponde: “Sì, lo so!”. “Ma davvero sei tu?” chiede qualcuno con incredulità. “Giuro”, la replica di Arianna.

C’è anche chi le fa notare che era meglio al naturale e che ora forse si trucca un po’ troppo. Piccata la sua risposta: “Pace e amore alla bellezza naturale!”. Insomma, fisicamente sarà pure cambiata, ma il caratterino è rimasto uguale.