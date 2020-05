Archie compleanno, lo strano dettaglio notato nella foto della Regina Elisabetta e del Principe Carlo

Il piccolo Archie ha festeggiato il suo primo compleanno, ma spunta qualche strano dettaglio nelle foto della Regina e del Principe Carlo. Ecco di cosa si tratta.

Il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry, Archie Mountbatten-Windsor, ha festeggiato il suo primo compleanno il 6 maggio 2020 ma, tra una foto e l’altra, tanti utenti web e appassionati della famiglia reale britannica hanno notato dei particolari dettagli che lo riguardano. Ma cosa ci sarà mai di strano in quelle immagini?

Gli strani dettagli nelle foto per il compleanno di Archie

Andiamo con ordine. In occasione del primo compleanno del piccolo Archie, sono comparse sul web numerose foto per festeggiarlo. Peccato che nessuna di queste sia ‘fresca’. Anzi, guardando bene si scopre che si tratta soltanto di foto scattate nel corso dell’ultimo anno.

Infatti, a differenza di quanto avviene per i figli di William e Kate Middleton, per Archie non esistono fotografie ufficiali.

Ecco che, dunque, anche sui profili ufficiali degli altri membri della royal family, in tanti hanno notato che le immagini risalgono a qualche tempo fa.

Sul profilo Instagram di Clarence House, dedicato a Carlo e Camilla, è infatti comparsa una foto nella quale il principe guarda il nipotino, ma la foto risale a luglio 2019, quando c’è stato il battesimo di Archie. Lo stesso avviene sulla pagina ufficiale della Royal Family, dove la foto del bambino insieme alla regina Elisabetta è ancora più vecchia e risale addirittura ai giorni della sua nascita.

Carlo e la Regina non vedono Archie da mesi?

Immagini decisamente datate, che hanno fatto storcere il naso a più d’una persona. In molti si sono infatti chiesti come mai non esistono foto ufficiali del compleanno di Archie. E qualcuno azzarda addirittura l’ipotesi che la Regina e Carlo non abbiano più visto più il nipotino dopo la sua nascita, magari per una delle tante discusse scelte di Harry e Meghan…

In realtà, però, i Sussex non sono stati proprio in silenzio. Anzi, sul profilo di O – The Oprah Magazine, Meghan Markle ha condiviso un video nel quale legge al bambino una simpatica storia…

foto: Kikapress