Antonino Spinalbese sul ‘fantasma’ di Stefano de Martino nel rapporto con Belen Rodriguez: cosa afferma

Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez, con riferimento anche all'ombra di Stefano De Martino: cosa confessa

Antonino Spinalbese torna a parlare a sorpresa della figlia Luna Marì, di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, specie ora che tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici è scoccata ancora una volta la scintilla. Ma cosa avrà mai detto l’hair stylist e padre della secondogenita della Rodriguez?

Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In una lunga intervista al settimanale Chi, Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, della nascita di Luna Marì e anche di una certa ombra, quella di Stefano de Martino. Tra lui e la showgirl è durata alcuni mesi, a cavallo tra il 2020 e il 2021, fino alla nascita della bambina, il 12 luglio 2021.

“La mia paura più grande è non veder crescere mia figlia tutti i giorni – ha detto l’uomo – essendo io e sua madre separati. La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile. Luna Marì è al primo posto”.

Poi ha fatto riferimento alla sua storia con Belen Rodriguez: “Non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente”.

Risposte mature e consapevoli le sue, quelle di un padre amorevole che pensa soltanto al bene della sua figlia. Ma, ora che Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino, cos’è che pensa davvero Antonino Spinalbese?

Alla fine ha risposto ad una domanda esplicita, ovvero “Ha mai avvertito il fantasma di Stefano De Martino?”. “Assolutamente no – ha risposto Antonino – Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini. Se non ci sono altri cambiamenti è meglio“.

Photo Credits: Kikapress