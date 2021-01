Belen Rodriguez, ‘scappa come Stefano’: il commento di Antonino Spinalbese alla provocazione

Antonino Spinalbese, nuova fiamma di Belen Rodriguez, ha ricevuto uno stranissimo commento su Instagram, nel quale gli viene suggerito di fare come Stefano De Martino: ecco la sua risposta.

Le cose tra Belen Rodriguez e il suo nuovo amore Antonino Spinalbese sembrano andare davvero a gonfie vele, sebbene sui social network qualcuno pare non essersi ancora rassegnato a questa nuova storia, arrivando a suggerire al famoso hair stylist di seguire le orme di Stefano de Martino… In che senso? Scopriamolo insieme!

Belen e Spinalbese fanno impazzire il web

La relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è cominciata nell’autunno 2020 e ha sorpreso molti per essere arrivata non moltissimo tempo dopo la definitiva rottura (la seconda) tra la showgirl argentina e l’ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

Questo nuovo amore, ovviamente documentatissimo sui social network, piace davvero a tante persone, sebbene abbia trovato anche una lunga serie di detrattori (quelli, d’altronde, non mancano mai).

Antonino Spinalbese riceve un avvertimento su Belen Rodriguez: “Fai come Stefano”

Sarà per questo che sul profilo di Antonino Spinalbese è comparso un commento che pare proprio metterlo in guardia da Belen Rodriguez, dato che recita: “Scappa come Stefano (De Martino, ndr)”… Un avvertimento che lascia spazio a pochi dubbi, se non fosse che l’hair stylist è riuscito a rendersi memorabile con una risposta che pare aver blastato il commentatore.

“Grazie anche a lei per aver partecipato al sondaggio”, ha infatti scritto Spinalbese, sicuramente stanco per l’immane marea di commenti che mettono bocca sulla sua storia con Belen al punto da suggerirgli addirittura di scappare via da lei.

In effetti, con una risposta così, il bell’Antonino si candida sin da subito a diventare un blastatore da social… Ribatterà allo stesso modo anche le prossime volte? Staremo a vedere… Nel frattempo gli haters sono avvertiti!

