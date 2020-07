View this post on Instagram

Cena a Villa Crespi ⭐️⭐️ 📸La foto con lo chef!! 😁 È dalla fine che voglio cominciare a raccontarvi la serata, il saluto dello chef prima di andare è la ciliegina finale per rendere tutto indimenticabile!! 👨🏻‍🍳Due parole sulla serata, un ringraziamento per essere stato nella sua villa e un buon rientro. Cinque minuti di attenzioni (gesti mai scontati da personaggi famosi…W Cannavacciuolo!!) che ti fanno uscire con ancora più entusiasmo dopo il viaggio culinario!! E si, un vero e propio viaggio con la nostra scelta del menù degustazione “Itinerario dal sud al nord Italia” con abbinamento di vini 💥Ogni portata una benedizione per il palato, un esplosione in bocca mai provata, un qualcosa che non si può spiegare a parole perché in quel momento sono i piatti a parlare!! Vi lascio con il menù degustazione scelto e per quanto possa contare la mia opinione, a tutti gli amanti della buona cucina, consiglio di andare a mangiare a Villa Crespi. 😋🤪 ITINERARIO DAL SUD AL NORD ITALIA 🍽 Finger food 🍽 Buon viaggio di Antonino Cannavacciuolo 🍽 Scampi di Sicilia “alla pizzaiola”, acqua di polpo 🍽 Linguina di Gragnano, calamaretti spillo, salsa al pane di segale 🍽 Triglia, melanzana, provola affumicata 🍽 Piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al banyuls 🍨 Pre dessert 🍮 Dessert 🧁 Piccola pasticceria 👨🏻‍🍳 👨🏻‍🔧 👨🏻‍🍳 👨🏻‍🔧 #ilmeccanicodelgusto #cenastellata #villacrespi #cannavacciuolo #menudegustazione #itinerariodalsudalnorditalia #cucinastellata #galateo #bonton #ricette #giornoindimenticabile #cucinaitaliana #lagodorta #viaggioculinario #sogno #gourmet #buonacucina #food #instafood #foodphotography #foodblogger #foodlove #delicious #chef #lasagnablu