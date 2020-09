Non solo chili in meno ma anche tanta dolcezza paterna nella veste insolita di Antonino Cannavacciuolo su Instagram: ecco come si mostra

Siamo stati abituati a vederlo per anni nella sua taglia extra-large, cinico e simpatico al tempo stesso, con la battuta pronta e pronto a dispensare forzute pacche sulle spalle. Oggi, però, Antonino Cannavacciuolo offre una nuova immagine di sé: un papà premuroso e giocherellone con 30 chili in meno.

Antonino Cannavacciuolo inedito su Instagram

I fan sono rimasti molto colpiti dal video che Antonino Cannavacciuolo ha voluto condividere su Instagram. Nella breve clip, si vede il celebre chef televisivo che gioca con il figlio Andrea, al quale fa molte coccole. I due si abbracciano, mentre il papà riempie di baci il suo piccolino, che sembra non poterne più. Per gioco infatti, il bambino copre la bocca dell’affettuoso padre con le mani, come a voler farlo smettere.

Un ritratto davvero dolce e allo stesso simpatico, oltre che inedito, per il severo giudice di Masterchef, impegnato con le registrazioni della nuova edizione del programma targato Sky.

Un’estate impegnativa

Negli ultimi mesi, Antonino Cannavacciuolo – che ha anche una figlia, Elisa – ha subito una vera trasformazione. Grazie a un’alimentazione più attenta e un po’ di attività fisica è riuscito a perdere molto peso. Così, durante l’estate, trascorsa anche nella sua Vico Equense, ha sfoggiato un fisico invidiabile: quasi si fatica a riconoscerlo!

Il padrone di casa di Villa Crespi, ora è pronto a tornare in TV per giudicare i cuochi amatoriali più bravi d’Italia e dispensare consigli su come preparare menu perfetti. Rivederlo in onda con la divisa da chef di qualche taglia in meno sarà una piacevole sorpresa per tutti. Quasi come aver scoperto quel lato di tenero papà.