L'ira della conduttrice si riversa contro chi vorrebbe infrangere le regole dettate dalla quarantena: del suo stesso parere anche Rita Dalla Chiesa

Sono giorni di grande nervosismo per tutti: vip e nip, conduttori e telespettatori, ricchi e poveri -volendo banalizzare. Tutti sono stati chiamati alla responsabilità nei confronti del prossimo chiudendosi in casa ed uscendo solo per necessità assolute, lavoro e approvvigionamento: per questo, soprattutto sui social, è scattata ormai da settimana la caccia a chi “evade”.

LEGGI ANCHE: — Antonella Clerici e la cucina nel bosco: ‘Con una cucina così starei ai fornelli tutto il giorno’. Guarda le foto, non crederai ai tuoi occhi

Ovviamente non tutti sono in quarantena in grandi case con giardino: il problema è complesso, soprattutto per quanto riguarda i bambini, ma gli scienziati sono stati chiari. Non si può abbassare la guardia proprio ora, ai primi segnali positivi, per evitare di fare 100 passi indietro e ripiombare nell’emergenza.

Antonella Clerici sbotta sui social

Di questo avviso anche Antonella Clerici, che sbotta dal suo profilo Twitter contro quelli che lei definisce “dementi”

Dedicata a tutti quei dementi che escono e se ne fregano di regole e rispetto… puo' accadere anche a voi… leggete e pensate ( se avete una testa)😪 https://t.co/CgkHD5WZbh — Antonella Clerici (@antoclerici) April 1, 2020

Quella condivisa da Antonella Clerici è una lettera di un’infermiera, dipendente del San Luigi di Orbassano e inviata al sindaco della cittadina di Volvera, vicino Torino: la lettera, molto toccante, è stata ripresa da diverse testate giornalistiche ed è diventata virale anche sui social.

L’infermiera racconta in breve lo strazio delle sue giornate infinite, tra stress fisico e psicologico, e si sofferma sulla storia di una donna ricoverata e ridotta in fin di vita per il Covid19, madre di quattro figli: alla fine i quattro figli riusciranno a vederla e salutarla per un’ultima volta in videochiamata, grazie all’interessamento della stessa infermiera. E’ una storia molto cruda, che fa riflettere sul fatto che questo virus non solo ti toglie gli affetti più cari, ma li strappa via senza lasciarti neanche il modo di salutarli un ultima volta, con un bacio o un funerale.

Rita Dalla Chiesa: “Chi ha detto alla gente che può ricominciare ad uscire?”

Anche i personaggi del mondo dello spettacolo cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave rischio che si corre infrangendo le regole: Rita Della Chiesa si è scagliata a sua volta contro chi ha interpretato le circolari ministeriali e si è sentito autorizzato ad uscire con i figli.