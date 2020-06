Antonella Clerici sponsorizza Portofino come località turistica invitando a restare in Italia per le vacanze, ma è polemica per quel post

Tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia Covid-19 c’è sicuramente il turismo. Per questo molti personaggi famosi stanno diventando veri e propri testimonial delle bellezze italiane. Lo hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez, impegnati a girare in lungo e largo lo stivale. E lo sta facendo anche Antonella Clerici che in un post su Instagram ha sponsorizzato Portofino. La nota località ligure è una vera perla del nostro Paese, ma – come noto – è anche tra le più costose. Per questo molti fan della conduttrice hanno criticato il post.

Antonella Clerici a Portofino riceve critiche dai fan

Il messaggio che Antonella Clerici voleva diffondere pubblicando la foto di Portofino era quello di scegliere mete italiane per le nostre vacanze. Restando in Italia, si aiuta la ripresa del settore, duramente colpito dall’emergenza sanitaria, non propriamente conclusa.

LEGGI ANCHE: — Antonella Clerici e la cucina nel bosco: ‘Con una cucina così starei ai fornelli tutto il giorno’. Guarda le foto, non crederai ai tuoi occhi

Non a caso, la conduttrice, usa l’hashtag #vacanzeitaliane, invitando i suoi fan a riscoprire le località turistiche delle nostre regioni.

Tra i tanti utenti che hanno apprezzato la scelta di Antonella, c’è però chi fa notare che Portofino non sia una meta alla portata di tutti…

I commenti dei follower

Molti italiani, quest’anno, non potranno permettersi le vacanze. C’è chi ha perso il lavoro e chi attende ancora il pagamento della cassa integrazione. Quindi, probabilmente, anche chi si concederà un periodo di meritato riposo, lo farà restando in Italia, anche per risparmiare.

Non tutti però come Antonella Clerici potranno scegliere una metà come Portofino, nota per essere tra le meno economiche del Paese.

“Antonella dove sono i soldi? Io non ho dove andare” si sfoga ad esempio un utente. “Se abbassano i prezzi si possono anche fare vacanze in Italia……ma non si ragiona” si lamenta qualcun altro.

E poi c’è chi sferra una critica contro i Vip scesi in campo per il turismo italiano: “Adesso tutti dicono ferie in Italia prima se non andavi all’estero eri un poveraccio!!!! Voglio vedere quando sarà tutto finito cosa fanno. Parole tante ma poi…”