Antonella Clerici compie un piccolo gesto di distensione verso Elisa Isoardi su Instagram: ma la rivalità tra le due era vera?

Probabilmente la presunta rivalità tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi non è ma esistita, non tra le dirette interessate per lo meno. Se il pubblico si è diviso, sostenendo l’una o l’altra a seconda delle simpatie, le due conduttrici sembrano non essersi mai attaccate apertamente. E ora, il gesto di Antonella potrebbe mettere fine alle indiscrezioni sulla loro competizione professionale.

Antonella Clerici e quel mi piace al post di Elisa Isoardi

Tutto è successo su Instagram. Elisa Isoardi ha pubblicato uno dei tanti post con cui ama deliziare i suoi fan e ha ottenuto un like da Antonella Clerici.

In particolare, l’ex Miss Italia ha condiviso la foto di una pizza a suo dire perfetta, ringraziando pubblicamente chi l’aveva realizzata. Tra le reazioni degli utenti, non è passato inosservato quel clic di approvazione della conduttrice riccioluta, che in tanti hanno visto come un gesto di distensione tra le due.

Ma davvero Antonella ed Elisa sono state rivali? Nessuna ha mai attaccato l’altra, ma il gossip sulla loro presunta rivalità si è alimentato con forza negli ultimi due anni. Da quando cioè la giovane Isoardi ha preso il posto della Clerici a La Prova del Cuoco. Ora, però, il cooking show ha chiuso i battenti e per entrambe si apre una nuova stagione televisiva e professionale.

Il futuro delle due conduttrici

Con la chiusura de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici prende il posto di Elisa Isoardi, si riappropria della sua storica fascia e dopo l’estate tornerà in onda con È sempre mezzogiorno. Il programma sarà ambientato sempre tra fornelli con ampio spazio a Vip e all’attualità. Spazio ai collegamenti live dalla casa nel bosco della conduttrice.

Ed Elisa? Per lei non si tratta di una epurazione dalla Rai ma solo di un cambio di programma. Come già anticipato settimane fa, potrebbe toccare a lei riportare in onda Check-Up, storico programma di salute della Rai andato in onda dal 1977 al 2002.