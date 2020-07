La cantante di Sora si mostra in formissima su TikTok, ma i fan non gradiscono il suo cambio look

Anna Tatangelo è molto attiva sui social e da qualche tempo anche su TikTok: la cantante di Sora è bravissima a ballare e non manca di mettere in mostra questa sua abilità anche online, dove è molto seguita e apprezzata.

Ultimamente però i fan non hanno gradito un suo cambio di look e gliel’hanno fatto notare in massa.

Anna Tatangelo Guapo Tik Tok, quel dettaglio che non piace

Anna Tatangelo, che ultimamente è stata nel mirino del gossip soprattutto per la fine della sua relazione decennale con Gigi D’Alessio, è tornata alla musica con un nuovo singolo, decisamente diverso dal genere a cui aveva abituato i suoi fan negli anni: “Guapo”, il suo ultimo lavoro, è un duetto con la star della trap napoletana Geolier che si candida a prendere posto nell’elenco dei tormentoni estivi di questo 2020.

Uno stile meno pop e molto più urban che si è riflesso anche nel look della cantante: Anna ha cambiato colore di capelli, passando dal suo castano a un biondo platino, ma solo sulle lunghezze. Sulla radice infatti i capelli sono neri, creando uno stacco molto forte.

I fan della cantante non hanno fatto attendere il loro parere e si sono scatenati in commenti del tipo “La ricrescita fattela però”, “Vabbe tutto ok ma i capelli così li avevo in quarantena” e altri sullo stesso tenore: “Urge parrucchiere” e ancora “mamma mia ma che hai fatto con i capelli ???stavi meglio scura!”

Ovviamente non si tratta di ricrescita ma di una scelta ben precisa, d’altronde i rapper e i trapper si distinguono per il loro look stravagante e anche Anna non ha mai lesinato su abiti scenici di grande effetto: stavolta però, almeno stando all’opinione degli utenti di Tiktok, la scelta stilistica non le dona.

Su Instagram, invece, per Anna piovono i complimenti, sia per il nuovo singolo che il nuovo look: chi avrà ragione?