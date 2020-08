Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ‘romantico’ canta il brano che li fece innamorare: il video

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno trascorso le vacanze estive sepati ma lui non perde lo spirito romantico: il video della 'loro' canzone

Questa sera sarà a Battiti Live con Clementino per esibirsi sulle note della nuova versione di Como suena el corazon. Ma Gigi D’Alessio qualche giorno fa, in occasione di Ferragosto, cantava ben altro su Instagram, che ha ricordato anche Anna Tatangelo. Il cantante napoletano ha infatti deliziato i fan con messaggi musicali, portando alla luce la sua vena romantica, nonostante abbia rotto da poco con la sua giovane compagna.

Gigi D’Alessio su Instagram con la canzone che cantava con Anna Tatangelo

Nel giorno di Ferragosto, Gigi D’Alessio ha fatto gli auguri ai suoi follower cantando una frase modificata del brano che ricorda la sua storia con Anna Tatangelo.

“Questo 15 di agosto ma che caldo che fa” intona l’artista partenopeo sulle note di Un nuovo bacio. La canzone originale, famosa per la strofa in cui recita “le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà”, era interpretata dallo stesso cantante e da Anna Tatangelo.

Da allora sono passati 18 anni e nel frattempo i due artisti hanno avuto una lunga storia d’amore che ha portato anche alla nascita di un figlio. Oggi, dopo un allontanamento qualche anno fa, la coppia si è definitivamente lasciata, ma è rimasta in buoni rapporti.

La nuova vita dei due cantanti

Quando hanno annunciato la rottura i fan non l’hanno presa bene. Ma se una storia non funziona, è meglio finirla, anche se ci sono dei bambini di mezzo.

I problemi fra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo evidentemente non erano più superabili e per questo il loro amore è giunto al capolinea. Tra loro resta comunque una stima reciproca e il rispetto.

Oggi, Anna si appresta a vivere la sua nuova vita da single e ha cambiato anche look, diventando bionda. Gigi, come la sua ex al centro del gossip estivo, si gode le vacanze al mare, senza perdere il suo inconfondibile spirito romantico. E per la gioia dei fan, lo ha condiviso con i fan, con una esclusiva serenata su Instagram dedicata a tutti gli innamorati di questa estate 2020.