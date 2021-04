Andrea, figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ha compiuto 10 anni il 31 marzo: cos’hanno scritto sui social i suoi genitori per il compleanno

Il 31 marzo Andrea, figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ha spento 10 candeline: il compleanno, essendo in tempo di pandemia, non è stato festeggiato a dovere, tuttavia i due cantanti hanno esternato tutto il loro amore per il bambino attraverso dolcissimi messaggi sui social.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, gli auguri social per il piccolo Andrea

Gigi D’Alessio ha pubblicato un video in cui il piccolo Andrea canta, riprendendo così la passione di mamma e papà, e uno scatto insieme: in entrambi i contenuti, ha celebrato la ricorrenza speciale scrivendo “Auguri cuore di papà”.

Anna Tatangelo invece è stata più nostalgica e si è lasciata andare ad un lungo post in cui ha confessato di essere fiera del suo ometto così maturo ricordandogli che hanno ancora in sospeso un viaggio a Disneyland:

Leggi anche: >> Anna Tatangelo, il suo desiderio di tornare in tv come conduttrice: ecco cosa vorrebbe condurre

“Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata.

Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere”

Poi ha aggiunto: “Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non è stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo),

ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai, ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo”.

Lady Tata e D’Alessio separati ma sereni

Nonostante Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio siano oramai ufficialmente separati da un paio di anni, i due sono stati capaci di restare in buoni rapporti per il bene del piccolo Andrea, che – a quanto pare – sta crescendo in un ambiente sereno grazie alla loro intelligenza.

Foto: Kikapress