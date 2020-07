Il pubblico di Temptation Island insulta Anna Boschetti e lei minaccia querele e azioni violente: cosa ha detto su Instagram

Ha deciso di iniziare il viaggio nei sentimenti per convincere il fidanzato a sposarla e avere un figlio insieme. Ma fin dall’inizio del programma, Anna Boschetti non ha suscitato molte simpatie nel pubblico di Temptation Island. La donna, più grande del suo Andrea di 10 anni, secondo i più maliziosi, sembra così interessata a sistemarsi (lui sta molto bene economicamente) da ignorare le esigenze del giovane compagna. Che invece, a 27 anni, vuole realizzarsi sul lavoro prima di compiere un passo così importante.

Temptation Island, Anna Boschetti furiosa su Instagram

Per ottenere ciò che vuole, Anna, madre di due bambini avute in un precedente matrimonio, ha attuato un astuto quanto crudele piano, del quale la produzione di Temptation Island ha informato Andrea. La donna si è così avvicinata (troppo secondo il 27enne romano) a uno dei ragazzi single presenti nel villaggio delle fidanzate per far ingelosire il compagno.

A causa di questo atteggiamento e di alcune infelici espressioni utilizzate durante la permanenza all’Is Morus Relais, Anna è diventata bersaglio di insulti su Instagram. Per regolamento, lei non può utilizzare i social fino alla fine della trasmissione, né rilasciare interviste. Ma nelle scorse ore, è apparsa in un video girato da un amico in cui annuncia querele nei confronti di tutti i suoi detrattori.

Cosa dice nella clip

“Cosa fai a quelli che ti dicono tutte queste parolacce?” chiede l’amico con cui sta pranzando. Minacciosa e piuttosto indisponente la risposta di lei:

“Neanche possono immaginare quello che posso fargli io quando potrò riusare i social. Neanche immaginano quello che gli può succedere. Prima di tutto, chi tocca le mie figlie, li querelo tutti, li porto tutti in tribunale. Mi hanno proprio rotto il caz**”.

Non solo: Anna minaccia anche di andare a cercare i suoi hater “uno a uno, sotto casa, e vediamo se hanno il coraggio di dirmelo in faccia che sono una poco di buono, una mantenuta, e tutto quello che mi hanno detto”. Poi, sarebbe disposta anche a passare dalle parole ai fatti: “Io gli spacco proprio le gambe, non hanno capito. Finché si scherza, si scherza, quando finisce il programma… me inca**o”.

Poi si ravvede, ma non troppo:

“Quindi vi dico che, quando finisce il programma, non dico che li vado a prende uno per uno perché è impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene. Da giovedì se la vedono con me. Sarò online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me”.

Insomma, ma invece di continuare ad aizzare gli animi, dopo Temptation Island, Anna non poteva fare come Ciavy e bloccare i commenti ai suoi post su Instagram?